Spilberg je sugerisao da veruje da su vanzemaljci posetili Zemlju, kao i da su možda i dalje prisutni.

„Na osnovu posrednih dokaza svega što sam prikupio tokom celog života, ljudi koje sam slušao, dokumentaraca koje sam gledao i svedočenja koja sam čuo, apsolutno mislim da su bili ovde i da su i dalje ovde“, rekao je Spielberg.

Dodao je i: „A ko zna, možda su oduvek ovde.“

Spilberg je poznat po dugogodišnjem interesovanju za temu vanzemaljskog života, što je često odražavao u svojim filmovima kao što su "Bliski susreti treće vrste, E.T. – vanzemaljac" i "Rat svetova".

Spilbergov novi film "Disclosure Day" takođe se bavi teorijom zavere o prikrivanju informacija o vanzemaljcima.

U njemu glume Džoš O’Konor, Emili Blant, Kolman Domingo i Kolin Firt, a radnja prati uzbunjivača koji pokušava da razotkrije vladinu zavereničku mrežu u vezi sa vanzemaljskim životom.

Prve reakcije na film su veoma pozitivne. Jedan od gledalaca naveo je da je to najbolji Spielbergov film u poslednje dve decenije.

Novinar Gizmoda Germain Lussier opisao ga je kao „gusto, uzbudljivo putovanje koje spaja film potere, ljubavnu priču i misteriju, sve uokvireno naučnom fantastikom“, dodajući da je to „najbolji Spielbergov film u poslednjih 20 godina“.

Novinar Jairo Jiménez rekao je da je film „hipnotišući i očaravajući UFO triler koji potpuno razoružava publiku“.

U drugim vestima, Spielberg je nedavno iznenadio učesnike jednog pab kviza u Londonu, gde je postavljao pitanja o sopstvenoj karijeri. Na događaju u Sohou pridružio mu se i glumac Kolman Domingo.

Ranije ove godine, Spielberg je postao dobitnik EGOT statusa (Emmy, Grammy, Oscar i Tony), nakon što je osvojio svoju prvu Gremi nagradu kao producent dokumentarca Music By John Williams, piše NME.