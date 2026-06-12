Bivša rijaliti učesnica Tara Simov privukla je veliku pažnju pratilaca na Instagramu nakon što je objavila fotografije sa putovanja u Italiju.

Ipak, najviše komentara izazvala je slika na kojoj pozira sa markantnim muškarcem, što je odmah pokrenulo spekulacije da je reč o novoj emotivnoj vezi.

Međutim, kako navodi izvor blizak bivšoj zadrugarki, Tara je zapravo odlučila da pruži novu šansu staroj ljubavi i obnovi odnos sa partnerom o kojem je često govorila i tokom učešća u rijalitiju.

-Otišla je u Italiju, gde živi Anđelo, sa kojim je bila u vezi pre deset godina i koji je tokom rijalitija uvek pominjan u pozitivnom kontekstu. Njih dvoje su ostali u kontaktu i prijateljskim odnosima, a on se prema njoj oduvek odnosio sa poštovanjem i pažnjom, pa su nakon raskida ostali u korektnim odnosima - navodi dobro obavešten izvor.

Na pitanje da li je reč o ozbiljnoj vezi i da li postoji potencijal za budućnost, sagovornik ističe da su prvi utisci pozitivni.

-Rano je za bilo kakve zaključke, ali ona se promenila i deluje spremno za stabilnu vezu. Lično smatram da njihov odnos ima potencijal i da je priča veoma romantična, jer je reč o obnovljenoj ljubavi nakon deset godina. Mnogo vremena je prošlo, Tara je u međuvremenu postala majka i posvećena je svom sinu, pa sve ukazuje na to da bi ovo moglo da preraste u nešto ozbiljno - dodaje izvor blizak njoj.

Rodila sina bivšem partneru

Podsetimo, Simova je sina dobila iz veze sa Danilom Raičevićem, a od trenutka kada je postala majka često prikazuje detalje iz privatnog života i ističe koliko joj majčinstvo znači.

-Imala sam turbulentan odnos sa njim, svi znaju šta se dogodilo i kakvu sam torturu prošla. On je osoba koja ima izražene promene raspoloženja, ali smo nekako uspeli da izgladimo odnose. U pojedinim momentima nisam se osećala bezbedno pored njega, što je javnost mogla da vidi jer sam sve snimala i kasnije objavila. Otac je mog deteta i mi moramo imati neki odnos, kakav god on bio - izjavila je ranije u TikTok lajvu.

Nenad Aleksić Ša zbog nje ostavio ženu

U javnosti je ostala upamćena i po turbulentnoj vezi sa reperom Nenadom Aleksićem Ša, koji je zbog nje tada okončao brak sa suprugom Ivanom Aleksić.

Naime, brak pomenutih bivših supružnika trajao je sedam godina, a okončan je nakon što je reper u rijalitiju Zadruga započeo emotivnu vezu sa Tarom, što je izazvalo veliki medijski i javni odjek. Međutim, njihov odnos je bio kratkog daha, te su raskinuli po izlasku iz rijalitija.

Alo/Informer