Automobil marke "BMW" koji je u vlasništvu nestale Anđele Mihajlović (37) pronađen je u nedelju uveče u javnoj garaži na Obilićevom vencu u Beogradu nakon što je njena majka prijavila nestanak. Kako saznaje nezvanično "Blic", automobil je u pomenutoj garaži parkiran 23. aprila i od tada nije pomeran.

Prema informacijama kojer je potvrdila majka nestale devojke, vozilo ima GPS lokator zbog čega je i lakše pronađeno.

- Ona je taj auto kupila od firme, u njenom je vlasništvu. Ima lokator - kazala je za "Blic" Jelena, majka nestale Anđele.

Nestala devojka Anđela Mihajlović (37) stigla je u Beograd u četvrtak kako bi išla kod psihoterapeuta.

Upravo taj dan, ona se poslednji put čula sa njenom porodicom.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, ona je trebalo 26. aprila da se smesti u stan na dan u Ulici kneza Miloša, međutim, ona se tamo nikada nije pojavila.

Prema informacijama koje posedujemo, policija će danas po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uraditi lociranje mobilnog telefona nestale devojke.

Podsetimo, za "Blic" se oglasila majka nestale devojke Anđele Mihajlović.

"Čula sam se sa Anđelom u četvrtak. Sve je bilo normalno. Iznajmila je stan na dan, trebalo je da ide kod psihoterapeuta. Juče sam prijavila njen nestanak, policija je traži. Ona je sigurno opljačkana, sigurno nema kako i ne zna kako da se vrati...", kaže za "Blic" Jelena.

Kako je "Blic" pisao, nestala devojka je, navodno, poslednji put u 8.25 sati viđena na stajalištu Zeleni venac u centru Beograda i od tada joj se gubi svaki trag.

Njena majka sumnja da je Anđela opljačkana.

- Ona je sigurno opljačkana, jer pisala na Instagramu snaji sa Instagrama vozača autobusa. Sigurno ne zna kako da se vrati, jer sigurno nema ključeve, telefon, novac - kaže uplašena majka koja navodi da će danas otići iz Novog Sada u Beograd da policiji dostavi dodatne informacije i podatke Anđelinih prijatelja i poznanika koji bi eventualno mogli da pomognu u potrazi.

Kako navodi, njenu ćerku traži policija i dok god traje potraga neće moći da iznosi više detalja.

Kako smo saznali, nju je poslednji video vozač autobusa na stajalištu Zeleni venac kada je krenula ka Ulici kneza Miloša.

