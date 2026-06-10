Arena Premium 1

08.00  Fudbal Italijanska liga: Piza – Inter

10.00  Selta - Barselona 9.11.

12.00  Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo: Poslednji voz za Severnu Ameriku (2026) ep. 8

12.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Napredak - Crvena Zvezda

14.30  Fudbal prijateljske utakmice: Španija – Peru

16.30  Fudbal prijateljske utakmice: Argentina – Island

18.30  Košarka VTB liga G4: UNICS - CSKA, finale

19.00  Košarka VTB liga G3: Partizan - Dubai, finale

21.00  Košarka ABA liga: Studio

21.30  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Argentina

23.30  Fudbal UEFA Liga Evrope, pregled sezone

01.00  Odbojka Liga Nacija: Brazil – Iran

03.00  Fudbal Engleska liga: Pregled sezone 

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale

09.00  Košarka Španska liga G1: Polufinale 1

10.30  Odbojka Liga Nacija: Kina – Slovenija

12.30  Košarka ABA liga G2: Dubai - Partizan, finale

14.30  Košarka Evroliga, pregled sezone

15.00  Košarka francuska liga G4: Šole - Paris, polufinale

17.00  Odbojka Liga Nacija: Turska – SAD

19.00  Košarkaška pravila - Sonja Vasić

20.00  Košarka Grčka liga G4: Panatinaikos – Olimpijakos, finale

22.00  Odbojka Liga Nacija: Francuska – Italija

00.00  Košarka ABA liga G3: Partizan - Dubai, finale

02.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Argentina

 

Eurosport 1

04.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3

05.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale

06.30  Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka

08.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

09.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3

10.00  Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar

11.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

12.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Pregled

14.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3

15.20  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 4

17.15  Biciklizam: PRO Serija, Franco Belgian Circuit, muškarci

18.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Spust, Elite, žene

18.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Kvalifikacije

20.15  Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar

21.15  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Slobodan trening 1

21.45  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Slobodan trening 2