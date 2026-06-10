Arena Premium 1
08.00 Fudbal Italijanska liga: Piza – Inter
10.00 Selta - Barselona 9.11.
12.00 Fudbal FIFA Svetsko Prvenstvo: Poslednji voz za Severnu Ameriku (2026) ep. 8
12.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Napredak - Crvena Zvezda
14.30 Fudbal prijateljske utakmice: Španija – Peru
16.30 Fudbal prijateljske utakmice: Argentina – Island
18.30 Košarka VTB liga G4: UNICS - CSKA, finale
19.00 Košarka VTB liga G3: Partizan - Dubai, finale
21.00 Košarka ABA liga: Studio
21.30 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Argentina
23.30 Fudbal UEFA Liga Evrope, pregled sezone
01.00 Odbojka Liga Nacija: Brazil – Iran
03.00 Fudbal Engleska liga: Pregled sezone
Arena Premium 2
06.00 Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale
09.00 Košarka Španska liga G1: Polufinale 1
10.30 Odbojka Liga Nacija: Kina – Slovenija
12.30 Košarka ABA liga G2: Dubai - Partizan, finale
14.30 Košarka Evroliga, pregled sezone
15.00 Košarka francuska liga G4: Šole - Paris, polufinale
17.00 Odbojka Liga Nacija: Turska – SAD
19.00 Košarkaška pravila - Sonja Vasić
20.00 Košarka Grčka liga G4: Panatinaikos – Olimpijakos, finale
22.00 Odbojka Liga Nacija: Francuska – Italija
00.00 Košarka ABA liga G3: Partizan - Dubai, finale
02.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Argentina
Eurosport 1
04.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3
05.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale
06.30 Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka
08.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
09.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3
10.00 Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar
11.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
12.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Pregled
14.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3
15.20 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 4
17.15 Biciklizam: PRO Serija, Franco Belgian Circuit, muškarci
18.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Spust, Elite, žene
18.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Kvalifikacije
20.15 Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar
21.15 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Slobodan trening 1
21.45 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Slobodan trening 2
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