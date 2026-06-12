Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sud je odredio pritvor do 30 dana komandantu Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd Dušanu N. i vođi interventnog tima Nikoli K. zbog sumnje da su prikrivali i štitili Sašu Vukovića, zvanog Boske, nakon što je izazvao pucnjavu u restoranu na Autokomandi krajem prišle godine.

Kako saznajemo, oni su privedeni u velikoj akciji Sektora unutrašnje kontrole (SUK) i prekjuče su na saslušanju negirali krivicu, ali im je pritvor određen da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Uhapšeni su zbog prikrivanja događaja koji se odigrao 5. novembra prošle godine u ekskluzivnom restoranu „Steak and Wine Bar” na Autokomandi.

Sumnja se da je Boske tamo ušao u žestok klinč s Milošem Nilovićem Runjom, a usred prepunog lokala i prestravljenih gostiju, potegao je nelegalni „glok 17” pete generacije i opalio. Metak je proleteo kroz staklena vrata, a umesto da naoružani napadač završi s lisicama na rukama, pokrenuta je sumnjiva ekipa da se pucač spase po svaku cenu.

- Postoje osnovi sumnje da su komandant D. N., njegov pomoćnik J. S. i još jedno lice, nakon dojave od strane N. N. „šefa” da je došlo do pucnjave, iz iste kancelarije zvali sebi podređene vođe timova N. S. i N. K. Naredili su im da ne obaveštavaju uviđajnu ekipu ni tužilaštvo, da ne obezbeđuju lice mesta, te da sve prikažu kao običnu kafansku tuču. Komandant D. N. je potom lično zvao načelnika PS Voždovac i rekao mu da ne mora da se radi uviđaj i slagao ga da oružje nije upotrebljeno - objašnjava se u saopštenju tužilaštva.

Vođe timova su, po dolasku u lokal, svesno prekršile sve zakonske procedure: nisu uzeli izjave očevidaca, nisu popisali prisutne, niti su obezbedili dokaze. Istovremeno, direktor lokala D. Ž. prikrivao je tragove obmanjujući policajce iz PS Voždovac da je rupa na staklu stara, a potom je naložio radnicima da očiste lokal. Dan kasnije je zamenio razbijeno staklo, a onda potpuno obrisao i predao policiji prazan risiver video-nadzora.

Ovim postupcima policijski šefovi su pribavili korist Bosketu, sprečavajući podnošenje krivične prijave protiv njega, što mu je omogućilo da ostane na slobodi i počini stravično ubistvo zbog kog se sada nalazi u pritvoru.

Sloboda koju je Boske tada kupio zahvaljujući korumpiranim policajcima završila se na najkrvaviji mogući način, surovim ubistvom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, u restoranu na Senjaku 12. maja ove godine. Kako se sumnja, nakon svađe s Nešovićem, Bosketu je supruga donela pištolj „iz šteka”, iz kojeg je on ispalio najmanje 10 hitaca u žrtvu. Restoran je potom brzinski opran sonom kiselinom, a Boske i njegovi pomagači su Bajino telo spakovali u plastično bure, odvezli ga do Jarkovačkog jezera kod Inđije i tamo zakopali.

Piše: M. Žilović