21.05 RTS1

Povratni udar

Filmska priča o sučeljenoj braći koja nastavljaju herojsku porodičnu tradiciju čikaških vatrogasaca. Nakon zbunjujuće serije požara, prinuđeni su da sklone u stranu svoje razmirice ne bi li rešili misteriju koja okružuje ove eksplozivne zločine. Uloge: Robert de Niro, Kurt Rasel, Vilijam Boldvin, Donald Saterlend.

00.00 Prva

Dah života

Inspirativna istinita priča o Robinu i Dajani Kevendiš, avanturističkom paru čiji se život promeni kada Robinu dijagnostikuju paralizu. Kada Robinu u 28. godini dijagnostikuju paralizu, on je osuđen na bolnički krevet i tek nekoliko meseci života. Uz pomoć Dajanine braće i revolucionarnog izumitelja Tedija Hola, Robin i Dajana odbijaju ograničiti svoj način života i kreću u borbu za život – odgajajući pri tom svoga sina, putujući i pomažući drugim pacijentima sa sličnom dijagnozom. Uloge: Endru Garfild, Kler Foj, Hju Bonevil, Tom Holander.

21.00 B92

Detektiv Najt: Iskupljenje

U pritvoru u Njujorku, Najt se nađe usred bega iz zatvora predvođenog Božićnim bombašem, brutalnim fanatikom čiji sledbenici terorišu grad. Uz obećanje da će mu vratiti značku u zamenu za uklanjanje terorista, Najt deli milost pravednima… i nemilosrdnu pravdu za sve ostale. Uloge: Brus Vilis, Kori Lardž.