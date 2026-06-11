U Podgorici optužuju SPC i mitropolita Metodija za bezbednosni rizik pred izbore sledeće godine, a Hrvati ismevaju Bogorodičin pojas i vređaju pravoslavce

Da više nema nikakve nade da opozicionari i plenumaši mogu da se domognu vlasti, u šta su bili sigurni do pre samo par meseci, priznao je čak i Srđan Milivojević