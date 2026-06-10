Riz Viterspun je ostvarila veliki uspeh kao glavna junakinja filma Legally Blonde, a osvojila je i Oskara za najbolju glumicu zahvaljujući ulozi Džun Karter u filmu Walk the Line.

Ipak, nakon osvajanja Oskara suočila se sa kritikama da je više slavna ličnost nego glumica. Neki su smatrali da je nagradu dobila u godini sa slabijom konkurencijom, dok su drugi zamerali što uglavnom igra u romantičnim komedijama.

U trenutku kada su takve kritike počele da je pogađaju prihvatila je glavnu ulogu u filmu "Wild" ("Divljina"), biografskoj drami zasnovanoj na životu spisateljice Čeril Strejd.

Film prati ženu koja nakon smrti majke od raka kreće na iscrpljujuće pešačenje kroz divljinu kako bi pronašla novi smisao života. Za Viterspun je to bila jedna od najzahtevnijih uloga u karijeri.

U razgovoru za magazin Interview priznala je koliko ju je snimanje plašilo

- Išla sam čak i na hipnozu. Bila sam toliko uplašena da sam tri nedelje pre početka snimanja imala napade panike. Plašila me je golotinja, seksualne scene i prikazivanje upotrebe droge, ali i činjenica da sam veliki deo filma morala da nosim sama. Nikada ranije nisam danima snimala scene bez drugih glumaca. Tokom oko 25 dana na setu ispred kamere bili smo samo ja, kamera i ranac.

Iako je strahovala da će film biti monoton, film je na kraju postao snažna i inspirativna priča o suočavanju sa tugom, traumom i ličnom obnovom. Kritičari su posebno hvalili njenu emotivnu i potpuno ogoljenu glumačku izvedbu.

Za ovu ulogu Viterspun je zaradila nominaciju za Oskara za najbolju glumicu, ali je nagrada te godine pripala Džulijan Mur za film "Still Alice".

Mnogi filmski kritičari i danas smatraju da je upravo "Wild" jedna od najboljih, a možda i najbolja uloga u karijeri Riz Viterspun, jer je pokazala potpuno drugačiju stranu svog glumačkog talenta.