00.00 Prva

Bekstvo iz divljine

Radnja filma počinje 1940. godine u surovom sovjetskom Gulagu u Sibiru. Grupa zatvorenika različitih nacionalnosti, predvođena mladim poljskim oficirom Janušem, koristi strašnu snežnu mećavu kako bi organizovala bekstvo iz logora. Međutim, sam beg je tek početak njihove borbe. Da bi stigli do prave slobode, ovi ljudi moraju pešice da pređu više od 6.000 kilometara kroz najnemilosrdnije predele na planeti. Put ih vodi kroz zaleđenu sibirsku tajgu, preko mongolskih stepa, kroz užarenu i smrtonosnu pustinju Gobi, pa sve preko vrhova Himalaja do bezbedne Indije. Tokom ovog epskog hodočašća, begunci se suočavaju sa nezamislivom glađu, žeđu, smrzavanjem i moralnim dilemama, gde divljina testira krajnje granice ljudske izdržljivosti i solidarnosti. Uloge: Džim Stardžes, Kolin Farel, Ed Haris, Sersa Ronan, Mark Strong.

20.05 RTS1

Jedan svet jedna igra

Svetsko fudbalsko prvenstvo počinje 11. juna i trajaće čak 39 dana. RTS će kao i prethodnih decenija u direktnim prenosima pratiti najznačajniji sportski događaji na Planeti. Osim prenosa, fudbalski spektakl na kojem će učestvovati rekordnih 48 reprezentacija biće ispraćen i našom emisijom „Jedan svet jedna igra“. Emisije ćemo gledati u večernjim terminima i najčešće će biti pregledi dana. Ponekad će jedna utakmica biti u centru pažnje, ali će i tada gledaoci moći da vide i ostale najzanimljivije detalje utakmica koje su završene, kao i najavu utakmica koje tek slede. Voditelji emisija biće Tijana Jevtić i Stefan Bendić. Poseban segment imaće kolega Nenad Đurović. Gosti u studiju biće dobro poznata lica srpskog fudbala od kojih neki već imaju iskustvo fudbalskog analitičara. Pokušaćemo da vam dočaramo atmosferu iz SAD, Meksika i Kanade i predstavimo zanimljivosti kojih uvek ima kada je u pitanju svetski šampionat. Emisiija startuje 11. juna u 20 časova, kada se igra utakmica Meksiko-Južna Afrika

22.20 RTS2

Loš glumac

Tokom snimanja filma, glumica Sandra Navaro optužuje glumca Danijela Zavalu da ju je zlostavljao tokom scene seksa. Danijel tvrdi da je nevin, Sandra odlučuje da podnese tužbu, a produkcija pokušava da spreči da incident preraste u skandal. Uloge: Alfonso Dosal, Fiona Palomo, Herardo Treholuna