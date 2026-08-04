Prema podacima Pentagona od 4. avgusta, 417 američkih vojnika je ranjeno tokom operacije „Epska bes“, koju su američki zvaničnici proglasili završenom 5. maja. Uzimajući u obzir nove operacije protiv Irana koje su počele 7. jula, gde je broj ranjenih dostigao 269, ukupan broj povređenih američkih vojnika dostigao je 686, prenosi ruska agencija.

Broj poginulih među američkim vojnim osobljem ostaje na 18. 14 vojnika je poginulo tokom operacije „Epski bes“, a još četiri od 7. jula, prema podacima Pentagona .

Američki predsednik Donald Tramp je u nedelju objavio da je obustavio napade na Iran u svetlu predstojećeg mirovnog sporazuma, koji uključuje otvaranje Ormuskog moreuza i sporazume o nuklearnom programu.

Kako „Njujork tajms“ napominje, ovaj sporazum predviđa da Iran i Oman moraju da se dogovore o otvaranju Ormuskog moreuza u roku od 60 dana.

Tokom ovog vremena, SAD i Iran moraju da nastave pregovore o budućnosti iranskih rezervi uranijuma.

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