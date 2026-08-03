Dvadeset dve države članice Evropske unije, povodom migracione krize u Španiji, uputile su pismo rukovodstvu EU u kojem su zatražile jačanje spoljnih granica Unije, oštriju borbu protiv ilegalne migracije i održavanje vanredne video-konferencije ministara unutrašnjih poslova.

Prema pisanju medija, Italija će, preko ministra unutrašnjih poslova Matea Pjantedozija, na sednici Saveta EU predložiti formiranje novih centara za repatrijaciju ilegalnih migranata po uzoru na takozvani „albanski model“. Centri bi bili finansirani sredstvima Evropske unije, a većina bi se nalazila u afričkim državama.

Na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi takvi centri mogli biti otvoreni nalaze se Ruanda, Gana, Senegal, Tunis, Libija, Mauritanija, Egipat, Uganda, kao i Uzbekistan, Jermenija, Crna Gora i Etiopija.

Italija i Albanija su 2023. godine potpisale sporazum o saradnji u borbi protiv ilegalne migracije, koji je predviđao otvaranje dva centra na teritoriji Albanije. Ti centri trebalo je, o trošku Italije i pod jurisdikcijom Rima, da obrađuju zahteve za azil i sprovode deportaciju ilegalnih migranata.

Međutim, sprovođenje ovog modela naišlo je na protivljenje italijanskih sudova, koji su u više navrata zabranili smeštaj migranata u tim centrima i naložili njihov povratak u Italiju. Sud pravde Evropske unije takođe je podržao takav stav, ocenivši da Bangladeš i Egipat ne mogu biti smatrani bezbednim zemljama za repatrijaciju.

U maju je ministar spoljnih poslova Albanije Ferit Hodža izjavio da Tirana neće produžiti sporazum sa Italijom o saradnji u borbi protiv ilegalne migracije.