Uvode se drakonske saobraćajne kazne! Evo koliko će vas koštati prolazak na žuto, brza vožnja i ostale greške na auto-putu

Vozače u Austriji od januara 2027. godine očekuju jedinstvene saobraćajne kazne na teritoriji cele zemlje.

Do sada su se visine novčanih kazni razlikovale od jedne savezne pokrajine do druge, ali će ubuduće anonimni prekršajni nalozi biti usklađeni na nacionalnom nivou, uz značajna povećanja za pojedine prekršaje, prenosi Heute.

Prema novim pravilima, vozač koji u naselju prekorači dozvoljenu brzinu za 10 do 15 kilometara na čas platiće kaznu od 80 evra.

Prolazak kroz žuto svetlo na semaforu kažnjavaće se sa 70 evra, dok će prolazak kroz crveno svetlo koštati 100 evra.

Za zaustavljanje ili parkiranje na mestu gde je to zabranjeno predviđena je kazna od 60 evra, isto koliko će iznositi i prekoračenje dozvoljenog vremena zadržavanja u zoni kratkotrajnog parkiranja. Vozači koji ne uključe pokazivač pravca prilikom skretanja ili promene smera platiće 70 evra.

Austrijski auto-moto klub ÖAMTC pozdravio je odluku da kazne budu jedinstvene u celoj zemlji, ali istovremeno smatra da je povećanje previsoko, navodeći da je njihova visina u proseku uvećana za oko 50 odsto.

- Princip je bio da se uzme najviša kazna koja je važila u nekoj saveznoj pokrajini, a zatim da se za prekršaje koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja odrede znatno veće kazne - saopštilo je Ministarstvo za.

Prema procenama, zahvaljujući višim kaznama državni budžet trebalo bi da bude bogatiji za oko 80 miliona evra.

Kada je reč o prekoračenju brzine u naselju, gde je ograničenje 50 kilometara na čas, kazna za prekoračenje do 10 kilometara na čas iznosiće 60 evra.

Za prekoračenje od 10 do 15 kilometara na čas predviđeno je 80 evra, dok će vozači koji voze od 15 do 20 kilometara na čas iznad dozvoljene brzine platiti 105 evra.

Na putevima van naselja, gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas, prekoračenje do 10 kilometara na čas kažnjavaće se sa 50 evra. Za prekoračenje od 10 do 15 kilometara na čas kazna će biti 80 evra, od 20 do 25 kilometara na čas 95 evra, dok će za prekoračenje od 25 do 30 kilometara na čas biti potrebno izdvojiti 120 evra.

Na autoputevima, gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas, za prekoračenje do 10 kilometara na čas kazna će iznositi 40 evra. Vozači koji prekorače brzinu za 10 do 20 kilometara na čas platiće 80 evra, dok će za prekoračenje od 20 do 30 kilometara na čas kazna biti 120 evra.

Nova pravila predviđaju i kazne za prekršaje na raskrsnicama i pešačkim prelazima.

Prolazak kroz žuto svetlo kažnjavaće se sa 70 evra, prolazak kroz crveno svetlo sa 100 evra, dok će ometanje pešaka biti sankcionisano kaznom od 85 evra.

Za nepropisno zaustavljanje ili parkiranje u zoni u kojoj je to zabranjeno kazna će iznositi 60 evra, dok će neovlašćeno parkiranje na mestu namenjenom osobama sa invaliditetom biti kažnjeno sa 120 evra.

Posebna pažnja posvećena je i vožnji na autoputu. Neformiranje spasilačkog koridora ili njegovo nepropisno korišćenje kažnjavaće se sa 200 evra, dok će nepridržavanje pravila o vožnji desnom stranom autoputa biti sankcionisano novčanom kaznom od 100 evra.