Voditeljka "Pinka" Ana Radulović doživela je veliku neprijatnost, kad joj se usred Beograda slošilo, pa je pred svima pala.

Kako su prisutni ispričali za medije, Ani su okupljeni pritrčali u pomoć.

Izvor koji se zatekao na licu mesta otkrio je detalje.

- Ani se samo odjednom slošilo, pa je kolabirala usred grada, samo se srušila! To se desilo pre možda dva sata. Prolaznici su joj se odmah našli, pa su joj pomogli, te je otišla odatle taksijem. Nije bila u stanju da vozi, a sve se dogodilo, kako nam je rekla, zbog umora - rekao je izvor sa lica mesta za medije.

Vodila pre toga emisiju

Podsetimo, sinoć su u emisiji "Narod pita", koju je vodila Ana, gosti trebali biti Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić.

Alo/Blic

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