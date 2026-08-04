Više od mesec dana od nestanka, pronađeno je telo 84-godišnjeg Luiđija Kavalarija, supruga italijanske ministarke za porodicu Eugenije Rokele. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u jezeru Viko u provinciji Viterbo, gde je nestao krajem juna tokom kupanja.

Kako piše Corriere della Sera, Kavalari je nestao 27. juna nakon što je skočio u jezero. Telo su u utorak pronašli policijski ronioci koji su više od mesec dana pretraživali područje.

Posle izvlačenja na obalu sledi zvanična identifikacija, dok je Tužilaštvo u Viterbu naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Potraga za 84-godišnjakom bila je izuzetno zahtevna. U akciji su učestvovali stručnjaci iz cele Italije, koristeći sonar i podvodne robote zbog izuzetno slabe vidljivosti u jezeru.

Dno prekriveno gustim muljem i algama dodatno je otežavalo rad spasilačkih ekipa, zbog čega potraga više od mesec dana nije davala rezultate.

Prema pisanju lista Corriere della Sera, tragedija se dogodila tokom boravka bračnog para u njihovoj porodičnoj kući pored jezera Viko. Nakon što je skočio u vodu, Kavalari je nakratko izronio i požalio se da se ne oseća dobro.

- Ne osećam se dobro - navodno je rekao neposredno pre nego što je ponovo nestao ispod površine jezera. Alarm je odmah podigla njegova supruga, ministarka Eugenija Rokela, koja je pozvala hitne službe čim je shvatila da njen suprug nije izronio.

Bračni par je u martu ove godine proslavio 50 godina braka. Kavalari je bio inženjer, univerzitetski profesor i akademik, a u javnosti se retko pojavljivao, uglavnom na zvaničnim događajima uz suprugu.

Imaju dvoje dece, a porodica je godinama svoj privatni život držala daleko od očiju javnosti. Nekoliko dana nakon njegovog nestanka ministarka Rokela se putem društvenih mreža zahvalila svima koji su joj uputili reči podrške tokom potrage.

- Želim da zahvalim svima koji su mi na različite načine tokom ovih teških dana pružili podršku. Talas saosećanja koji me je u ovom za mene tako tragičnom i bolnom trenutku duboko dirnuo pomaže mi da nastavim dalje. Hvala - poručila je tada.

(Corriere della Sera)



