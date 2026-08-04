Na prvi pogled deluju kao neobičan detalj ili dekoracija, ali njihova svrha je mnogo ozbiljnija – da smanje nervozu vozača i povećaju bezbednost u zonama radova.

Ovi znakovi nisu deo zvanične saobraćajne signalizacije i ne uvode nova pravila niti određuju ograničenje brzine. Postavljaju se uglavnom na deonicama gde radovi traju najmanje četiri do šest kilometara, odnosno tamo gde vozači zbog sporije vožnje i zastoja najčešće postaju nestrpljivi.

Ideja je nastala u Holandiji pre više od dvadeset godina, dok je Nemačka prvi put testirala ovaj sistem 2012. godine na auto-putu A13 u saveznoj pokrajini Saksoniji. Nakon uspešnih rezultata, praksa se proširila i na druge nemačke pokrajine, ali i na Austriju, Švajcarsku i Francusku.

Sistem funkcioniše veoma jednostavno. Na početku zone radova vozače dočekuje crveni, namršteni smajli uz informaciju koliko je deonica duga. Kako se približavaju sredini radova, pojavljuje se neutralan izraz lica, dok se pred kraj pojavljuje žuti nasmejani smajli. Na izlazu iz zone radova vozače dočekuje zeleni osmeh koji simbolično poručuje da je sporiji deo puta završen.

Stručnjaci objašnjavaju da ljudski mozak izraze lica prepoznaje mnogo brže od pisanih poruka. Upravo zbog toga vozači lakše stiču osećaj da napreduju kroz deonicu, što može da smanji frustraciju, nervozu i agresivnu vožnju.

Prema podacima nemačkih putnih službi, ovakvo rešenje pokazalo se veoma korisnim. Na pojedinim deonicama na kojima su postavljeni smajliji broj saobraćajnih nezgoda u zonama radova smanjen je i do trećine u odnosu na puteve gde ovakva signalizacija nije korišćena, zbog čega se ovaj sistem sve češće primenjuje širom Evrope.