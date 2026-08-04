Sigurnosni pojas jedan je od najvažnijih bezbednosnih sistema u automobilu i njegova osnovna uloga je da zaštiti putnike u slučaju saobraćajne nezgode. Međutim, malo ko zna da ovaj deo opreme može biti koristan i u brojnim svakodnevnim situacijama.

Od otkrivanja potencijalnih problema kod polovnog automobila do pomoći u vanrednim okolnostima, sigurnosni pojas može pružiti više informacija i mogućnosti nego što se na prvi pogled čini.

Može olakšati guranje pokvarenog automobila

Kada se automobil pokvari i potrebno ga je pomeriti do bezbednog mesta, sigurnosni pojas može poslužiti kao dodatna potpora.

Ako se pojas potpuno izvuče i pravilno postavi preko ramena, može pomoći da se sila tela ravnomernije rasporedi tokom guranja vozila. Na taj način smanjuje se opterećenje ruku i olakšava kontrola pravca kretanja.

Ovu metodu treba koristiti isključivo kada su uslovi bezbedni i kada ne postoji rizik od nailaska drugih vozila.

Može otkriti da li je automobil bio poplavljen

Kupujete polovan automobil? Vredi detaljno pregledati sigurnosni pojas.

Kada ga izvučete do kraja, obratite pažnju na deo koji se inače nalazi unutar mehanizma. Tragovi blata, peska, buđi ili neprijatan miris vlage mogu ukazivati na to da je vozilo bilo izloženo poplavi ili većoj količini vode.

Iako ovo nije siguran dokaz da je automobil bio poplavljen, može biti važan znak da je potrebno obaviti dodatnu proveru pre kupovine.

Nalepnica na pojasu može otkriti istoriju vozila

Na svakom sigurnosnom pojasu nalazi se fabrička etiketa sa podacima o datumu proizvodnje.

Ako je datum proizvodnje pojasa znatno noviji od godine proizvodnje automobila, moguće je da je pojas menjan nakon saobraćajne nezgode ili ozbiljnije popravke.

Naravno, zamena pojasa ne znači automatski da vozilo nije bezbedno, ali može biti dobar razlog da proverite servisnu istoriju i eventualne prethodne havarije.

Može pomoći u hitnim situacijama

U slučaju ozbiljne saobraćajne nezgode, kada vrata ne mogu da se otvore, metalna kopča sigurnosnog pojasa može poslužiti kao pomoćno sredstvo za razbijanje bočnog stakla.

Stručnjaci navode da je najveća verovatnoća uspeha ako se udarac usmeri ka ivicama bočnog stakla, gde je ono najosetljivije.

Ipak, treba imati u vidu da ova metoda nije zamena za namenski alat za hitne slučajeve. Najbezbednije rešenje jeste da u automobilu uvek imate alat koji kombinuje razbijač stakla i sekač sigurnosnog pojasa, jer je posebno dizajniran za evakuaciju iz vozila.

Iako ga većina vozača doživljava isključivo kao obaveznu bezbednosnu opremu, sigurnosni pojas može biti koristan i u mnogim drugim situacijama – od pregleda polovnog automobila do pomoći u nepredviđenim okolnostima na putu.