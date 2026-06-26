Ova greška, koja se najčešće dešava vozačima početnicima, može da vas košta i do neverovatnih 50.000 dinara!

U pitanju je Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Iako je ovaj obrazac potpuno besplatan, on je po Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) obavezan deo opreme i mora se fizički nalaziti u automobilu tokom vožnje. Ukoliko vas policija zaustavi, a vi ga nemate u kolima, propisana kazna iznosi od 10.000 do 50.000 dinara!

Gde nabaviti ovaj dokument besplatno?

Evropski izveštaj možete potpuno besplatno podići u vašoj osiguravajućoj kući (najčešće se deli uz polisu obaveznog auto-osiguranja prilikom registracije), a možete ga i sami preuzeti i odštampati u PDF formatu sa zvaničnog sajta Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Ovaj dokument je od ključne važnosti jer u slučaju lakših udesa rešava dilemu ko je kriv i omogućava brzu naplatu štete od osiguranja bez izlaska policije na teren i pisanja prekršajnih prijava.

Šta se smatra "manjom materijalnom štetom"?

Evropski izveštaj se popunjava isključivo kada je u pitanju manja materijalna šteta i kada nema povređenih i stradalih. Prema objašnjenju AMSS-a i osiguravajućih kuća, manjom štetom se smatra ona čiji iznos ne prelazi 500 evra.

U praksi, to su lakši sudari pri manjim brzinama u kojima stradaju:

Branici i farovi

Stop svetla

Manja oštećenja na limariji

Zlatno pravilo: Ukoliko u udesu ima povređenih, ili ako drugi vozač odbija saradnju i ne želi da potpiše izveštaj, dokument gubi smisao. U tim situacijama odmah pozovite saobraćajnu policiju, fotografišite mesto udesa i zabeležite tablice.

Kako se pravilno popunjava izveštaj?

Ukoliko sa drugim učesnikom postignete dogovor, obrazac morate pažljivo popuniti kako osiguranje ne bi odbilo isplatu:

Vrh obrasca: Upisuju se tačan datum, vreme i precizna lokacija nezgode. Lični podaci: Unose se podaci oba vozača, adrese, brojevi telefona i detalji iz vozačkih dozvola. Podaci o vozilu: Marka automobila, registarske oznake i broj polise osiguranja. Okolnosti nezgode: U srednjoj rubrici štiklira se jedna od 17 ponuđenih situacija (npr. "udario u zadnji deo", "vozio unazad", "izlazio sa parkinga"). Skica i potpis: Na dnu se strelicama označava mesto udarca, crta se jednostavna skica kretanja vozila, a dokument postaje validan tek kada ga oba vozača svojeručno potpišu.

Ovaj obrazac je standardizovan na nivou cele Evrope, što znači da vam važi i u inostranstvu ukoliko dođe do lakšeg udesa na putovanjima, ali uvek imajte na umu lokalna pravila države u kojoj se nalazite.