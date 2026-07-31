Rast cena goriva naveo je mnoge vozače da traže načine kako da smanje potrošnju bez skupih prepravki automobila. Dobra vest je da je u mnogim slučajevima dovoljno promeniti stil vožnje i usvojiti nekoliko jednostavnih navika.

Stručnjaci nemačke organizacije TÜV ističu da pravilna vožnja ne samo da smanjuje potrošnju goriva, već može doprineti i manjem opterećenju motora i njegovom dužem veku trajanja.

Menjajte brzine u pravom trenutku

Jedan od najvažnijih saveta odnosi se na pravilno korišćenje manuelnog menjača.

Preporuka je da pri ubrzavanju što ranije prebacite u viši stepen prenosa, dok pri usporavanju treba što duže ostati u višoj brzini i tek potom preći u nižu.

Stručnjaci navode da je najekonomičniji rad motora uglavnom između 1.500 i 2.500 obrtaja u minuti, jer tada motor troši manje goriva i radi efikasnije.

Niži stepen prenosa trebalo bi uključiti tek kada broj obrtaja padne na oko 1.000 obrtaja u minuti, odnosno neposredno pre nego što motor počne da gubi ravnomeran rad.

Ubrzavajte i usporavajte postepeno

Prilikom polaska nije potrebno naglo pritiskati papučicu gasa. Dovoljno je da gas dodajete umereno, a nakon dostizanja željene brzine pokušajte da vozite ravnomernim tempom.

Kada vidite da ćete uskoro stati, na primer zbog crvenog svetla ili kolone vozila, pustite gas ranije i dozvolite automobilu da postepeno usporava. Tako ćete izbeći nepotrebna ubrzavanja i nagla kočenja, koja povećavaju potrošnju goriva.

Tempomat može pomoći na otvorenom putu

Na autoputu i dugim deonicama tempomat može biti koristan jer održava konstantnu brzinu i sprečava nepotrebne promene tempa vožnje.

Međutim, u gradskoj vožnji i gustim saobraćajnim gužvama njegova upotreba uglavnom nije praktična, posebno kod vozila koja nemaju adaptivni tempomat.

Izbacite nepotreban teret iz automobila

Malo vozača razmišlja o tome koliko težina vozila utiče na potrošnju goriva.

Prema procenama stručnjaka, dodatnih 50 kilograma tereta može povećati potrošnju za oko 0,3 litra na 100 kilometara. Zato je preporučljivo da iz gepeka uklonite stvari koje vam nisu potrebne i vozite sa što manjim opterećenjem.

Uz pravilno menjanje brzina, mirniju vožnju i manje nepotrebnog tereta, moguće je ostvariti primetnu uštedu goriva, posebno na dužim relacijama.