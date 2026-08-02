Italijanska mornarica predvodila je zajedničku akciju u okviru misije Evropske unije „Irini”, tokom koje su se pripadnici operacije 2. avgusta ukrcali na ruski tanker iz „flote iz senke” u Sredozemnom moru.

Italijanski brod „Taon di Revel” ukrcao se na tanker „Toa Pejo”, koji se nalazi pod sankcijama Evropske unije, kako bi se proverilo državljanstvo broda, pošto je u trenutku presretanja plovio pod zastavom Kameruna.

Tanker je zaustavljen u međunarodnim vodama zapadno od ostrva Pantelerija, između Sicilije i Tunisa.

Prema saopštenju italijanskog Ministarstva odbrane, kapetan broda u početku nije sarađivao sa italijanskim oficirima koji su zatražili dokumentaciju. Nakon toga doneta je odluka o ukrcavanju.

U akciji su učestvovali i grčki ratni brod, kao i poljski patrolni avion.

Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto pohvalio je posadu broda „Taon di Revel” i ostale učesnike operacije, navodeći da je akcija dokaz doprinosa Italije bezbednosti u Sredozemlju i naporima Evropske unije.

Operacija „Irini” je misija Evropske unije usmerena na nadzor sprovođenja embarga na oružje za Libiju, kao i praćenje ilegalnih aktivnosti povezanih sa trgovinom naftom u Sredozemnom moru, prenosi Politika.

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