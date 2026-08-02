Ulazak u automobil koji je satima stajao na suncu jedan je od najneprijatnijih letnjih trenutaka.

Temperatura u kabini može biti znatno viša nego napolju. Osim što je vreo, vazduh u automobilu postaje zagušljiv.

Ne uključujte odmah klimu

Međutim, zahvaljujući principima dinamike fluida, moguće je veoma brzo izbaciti vreo vazduh iz automobila i zameniti ga svežijim. Na to je nedavno ukazala Hana Fraj, profesorka matematike sa Univerziteta u Kembridžu. Njen video je na društvenim mrežama privukao ogromnu pažnju.

„Nemojte odmah uključivati klimu. Njoj će trebati nekoliko minuta da rashladi automobil, a postoji mnogo brži način“, objasnila je ona.

Jednostavan trik

Dok je automobil parkiran: spustite zadnji prozor na suvozačevoj strani do kraja, zatim stanite pored vozačevih vrata i nekoliko puta brzo otvorite i zatvorite vozačeva vrata.

Hana Fraj, koja je doktorirala dinamiku fluida – nauku koja proučava kretanje tečnosti i gasova, uključujući vazduh – objašnjava da se prilikom brzog otvaranja vrata vazduh ispred njih potiskuje napolje.

Na taj način se iz automobila izvlači vreo i ustajao vazduh, dok se u blizini vozačevog sedišta stvara područje nižeg vazdušnog pritiska. Priroda teži da izjednači pritisak, pa svežiji spoljašnji vazduh ulazi kroz otvoreni zadnji prozor na suprotnoj strani automobila.

Ova pojava naziva se masovno strujanje vazduha (bulk flow) i zasniva se na istim principima koji omogućavaju nastanak vetra. Prema rečima profesorke, dovoljno je da vrata otvorite i zatvorite dva ili tri puta kako bi temperatura u automobilu postala znatno prijatnija.

Sudeći po brojnim komentarima ispod videa na Instagramu, TikToku i YouTube-u, mnogi tvrde da trik zaista funkcioniše, ali ima i onih koji nisu primetili veliku razliku.

Stručnjaci objašnjavaju da uspeh ovog trika zavisi od spoljne temperature. Ako je i napolju izuzetno vruće, vazduh koji ulazi u automobil neće biti mnogo hladniji od onog koji izlazi, pa će efekat biti znatno slabiji.

Osnivač auto-škole Nevo, Robert Dilman, ističe da se u takvim uslovima razmena vazduha manje oseća. „Ako su temperatura unutar i van automobila gotovo iste, ne možete očekivati veliko rashlađenje“, kaže on.

Ipak, i u tom slučaju, uz ovaj trik ćete lakše i brže bar malo sniziti temperaturu u automobilu - na taj način će se automobil lakše rashladiti kada uključite klimu, piše Real Simple.