Krst okačen o unutrašnji retrovizor čest je prizor u automobilima. Za neke vozače on predstavlja izraz vere, za druge porodičnu tradiciju ili podsetnik na molitvu pre puta, dok ga pojedini doživljavaju kao simbol koji im pruža osećaj sigurnosti tokom vožnje.

Međutim, mnogi se pitaju da li crkva ima stav o ovoj praksi i može li krst okačen o retrovizor da predstavlja bezbednosni rizik.

Šta kaže crkva?

Katolička crkva ne zabranjuje vernicima da u automobilu drže krst, ikonu ili drugi verski simbol, niti smatra da je to sporno.

Za mnoge vernike takvi predmeti predstavljaju izraz lične vere i pobožnosti, posebno tokom putovanja. Istovremeno, crkva naglašava da krst nije amajlija niti predmet koji može da zaštiti od saobraćajne nesreće.

Drugim rečima, simbol vere ne zamenjuje odgovornu i opreznu vožnju.

Stručnjaci upozoravaju na bezbednost

S druge strane, stručnjaci za bezbednost saobraćaja ukazuju na praktičan problem.

Svaki predmet okačen o unutrašnji retrovizor – bilo da je reč o krstu, osveživaču vazduha, zastavici ili drugom ukrasu – može u određenim situacijama da smanji preglednost vozača.

Rizik je veći ako je predmet:

veći ili masivniji;

njiše se tokom vožnje;

nalazi se u delu vidnog polja kroz vetrobran.

U takvim situacijama vozač može kasnije da uoči pešaka, biciklistu ili drugo vozilo, što povećava rizik od saobraćajne nezgode.

Preglednost je najvažnija

Stručnjaci savetuju da pogled kroz vetrobran bude što manje ometan.

Sve što odvlači pažnju ili zaklanja deo puta može da utiče na bezbednost, posebno u situacijama kada je potrebna brza reakcija.

Da li će krst biti okačen na retrovizoru ili postavljen na neko drugo mesto u automobilu ostaje lična odluka svakog vozača. Ipak, najvažnije je da nijedan predmet u vozilu ne ugrožava preglednost i bezbednu vožnju.