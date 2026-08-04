Naime, određene namirnice bogate antioksidansima i vitaminima mogu pomoći koži da se lakše izbori sa štetnim uticajem UV zračenja.

Takođe je važno i da obroci budu redovni jer tako mogu doprineti efikasnijem obnavljanju ćelija oštećenih UV zračenjem.

Evo koje namirnice bi ovog leta trebalo češće da se nađu na vašem tanjiru;

Borovnice

Borovnice su prepune antioksidanasa koji pomažu u neutralisanju slobodnih radikala nastalih usled sunčevog zračenja i svakodnevnog stresa. Pored toga, odličan su izvor vitamina C, koji učestvuje u stvaranju kolagena i doprinosi očuvanju čvrste i elastične kože.

Lubenica

Osim što osvežava i hidrira organizam, lubenica je bogata likopenom – snažnim antioksidansom koji može da ublaži štetne efekte UVB zračenja. Zanimljivo je da ga sadrži čak i više nego paradajz.

Orašasti plodovi i semenke

Orasi, lanene i čija semenke, kao i semenke konoplje, bogati su omega-3 masnim kiselinama. Ove zdrave masti pomažu u očuvanju zaštitne barijere kože, smanjuju upalne procese i mogu doprineti bržem oporavku kože nakon izlaganja suncu.

Šargarepa i zeleno lisnato povrće

Šargarepa, spanać i kelj obiluju beta-karotenom, koji organizam pretvara u vitamin A – važan nutrijent za zdravlje kože. Lisnato povrće sadrži i lutein i zeaksantin, antioksidanse za koje se smatra da mogu pomoći u zaštiti kože od sunčevih zraka.

Zeleni čaj

Zeleni čaj bogat je polifenolima i drugim antioksidansima koji mogu doprineti zaštiti kože od štetnog delovanja ultraljubičastog zračenja. Uz to, odličan je izbor za osveženje tokom toplih letnjih dana.

Karfiol

Iako nije jarkih boja poput drugog povrća bogatog antioksidansima, karfiol je pravo malo nutritivno blago. Sadrži jedinjenja koja pomažu organizmu u borbi protiv oksidativnog stresa i štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Važno je naglasiti da nijedna namirnica ne može da zameni kremu sa zaštitnim faktorom, izbegavanje najjačeg sunca i druge mere zaštite. Ipak, pravilna i raznovrsna ishrana može biti dodatni saveznik u očuvanju zdrave i negovane kože tokom leta, prenosi Healthline.