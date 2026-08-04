Većina vozača veruje da razlika od desetak ili dvadesetak kilometara na sat ne utiče mnogo na potrošnju goriva. Ipak, istraživanja pokazuju da upravo veće brzine mogu značajno povećati potrošnju, naročito tokom vožnje auto-putem.

Prema podacima na koje se pozivaju OECD i Evropski savet za bezbednost saobraćaja (ETSC), automobil koji se kreće konstantnom brzinom od 90 km/h troši oko 23 odsto manje goriva nego pri 110 km/h, dok u poređenju sa vožnjom od 130 km/h ušteda može dostići i oko 30 odsto.

Zašto automobil troši više pri većim brzinama?

Što je brzina veća, motor mora da uloži više energije kako bi savladao otpor vazduha. Taj otpor raste mnogo brže od same brzine, pa čak i relativno malo povećanje može dovesti do primetno veće potrošnje goriva.

Ovaj efekat posebno dolazi do izražaja na auto-putevima, gde se vozila dugo kreću velikim brzinama.

Najmanja potrošnja goriva obično se ostvaruje pri ujednačenoj vožnji između 50 i 80 km/h, mada konačna potrošnja zavisi i od vrste automobila, motora, opterećenja vozila i uslova na putu.

Mirna vožnja donosi najveće uštede

Pored same brzine, važan faktor je i način vožnje.

Česta ubrzanja, nagla kočenja i ponovno dostizanje željene brzine zahtevaju dodatnu energiju, zbog čega automobil troši više goriva. Nasuprot tome, mirna i ujednačena vožnja može doneti primetne uštede tokom vremena.

Kako da smanjite potrošnju goriva?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći da automobil troši manje:

održavajte konstantnu brzinu kada god je to moguće;

izbegavajte nagla ubrzanja i oštra kočenja;

vozite u okviru propisanih ograničenja brzine, posebno na auto-putu;

uklonite nepotreban teret iz vozila, jer dodatnih 100 kilograma može povećati potrošnju za oko 0,3 litra na 100 kilometara;

skinite krovne nosače i kofere kada ih ne koristite, jer povećavaju otpor vazduha;

redovno proveravajte pritisak u gumama.

Gume mogu povećati potrošnju i do 10 odsto

Jedna od najčešće zanemarenih stavki jeste pritisak u pneumaticima.

Prema podacima nemačke organizacije TÜV, gume koje imaju pritisak za samo 0,2 bara manji od preporučenog mogu povećati potrošnju goriva i do 10 odsto, jer stvaraju veći otpor pri kotrljanju.

Redovna kontrola pritiska u gumama, zajedno sa umerenijom brzinom i mirnijim stilom vožnje, može doprineti manjim troškovima goriva, ali i većoj bezbednosti na putu.