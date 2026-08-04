Grupa je u međuvremenu puštena na slobodu do okončanja istrage i braniće se sa slobode uz policijski nadzor, piše Malta tudej.

Incident se dogodio u utorak popodne u blizini Kazuze, primorskog mesta u opštini Santa Kroče Kamerina, u provinciji Ragusa.

MaltaToday saznaje da je gliser bio dug oko 5,5 metara, a na njemu su se nalazila trojica muškaraca i dečak star oko 13 godina.

Prema pisanju lista LiveUniCT, italijanske vlasti navode da je plovilo ostalo bez pogona, navodno zbog toga što je ostalo bez goriva, nakon čega je doplutalo blizu obale, a njegovi putnici su pozvali pomoć.

Haotične scene

Pre nego što su spasilačke ekipe stigle, istražitelji tvrde da su osobe na brodu bacile više svežnjeva novčanica u more, očigledno pokušavajući da se oslobode gotovine.

Kupači koji su primetili novac kako pluta po vodi pojurili su u more da ga izvuku, što je izazvalo haotične scene, sve dok policija i pripadnici obalske straže nisu obezbedili područje.

Italijanske vlasti saopštile su da je pronađen gotovo sav novac. U akciji su učestvovali Obalska straža, Finansijska policija, Državna policija i Karabinjeri.

Policija je u početku na plovilu zatekla jednu osobu, dok su ostale tri, prema navodima, izašle na obalu kako bi potražile pomoć. Sva četvorica su kasnije identifikovana i saslušana. Gliser je zaplenjen do okončanja forenzičkih i tehničkih veštačenja.

Komesar policije u Ragusi, Salvatore Facino, izjavio je da je upravo mehanički kvar doveo do toga da plovilo privuče pažnju vlasti.

„Da je sve prošlo bez problema, ne bismo ga presreli“, rekao je on i dodao da je Obalska straža pronašla, kako se veruje, celokupan iznos gotovine.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde zbog čega je tako velika količina gotovine prevožena na ruti između Malte i Sicilije. Vlasti ne isključuju više pravaca istrage, uključujući moguće pranje novca, isplate povezane sa trgovinom drogom ili promet falsifikovanih novčanica.

Za sada nije podignuta nijedna optužnica, a istraga je i dalje u toku.