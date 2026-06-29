Novi Sad danas se našao na udaru snažnog toplotnog talasa, pa je redakcija NS Uživo sprovela zanimljiv eksperiment kako bi pokazala koliko se zagrevaju površine izložene direktnom suncu.

Na merenju obavljenom oko 13.30 časova, termometar postavljen na suncu pokazao je temperaturu veću od 50 stepeni Celzijusa, dok je u hladovini, u 14 časova, izmereno 38,5 stepeni.

Iako se zvanična temperatura vazduha meri u meteorološkim uslovima – u hladovini i na visini od dva metra – cilj eksperimenta bio je da pokaže koliko se tokom najtoplijeg dela dana zagrevaju asfalt i metalne površine.

Kako bi to dočarali, na usijanu metalnu šahtu razbili su jaje, koje je ubrzo počelo da se peče.

Ovaj nesvakidašnji prizor još jednom je pokazao koliko vreli mogu da budu asfalt i metal na direktnom suncu, zbog čega boravak napolju u najtoplijem delu dana može biti veoma neprijatan, ali i opasan, naročito za decu, starije osobe i hronične bolesnike.

Važno je naglasiti da je reč o eksperimentu, a ne o zvaničnom meteorološkom merenju temperature vazduha.

Prema prognozama, i sutra se očekuju veoma visoke temperature, sa maksimalnim vrednostima oko 37 stepeni Celzijusa, pa stručnjaci savetuju da se izbegava boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, uz dovoljan unos tečnosti i adekvatnu zaštitu od sunca.

Podsetimo, i prethodnih dana u ovom gradu merene su nesnosne temperature, sugrađani su u svojim dvorištima izmerili čak 50 stepeni, opširnije u POSEBNOJ VESTI.