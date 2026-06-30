Dok se većina domaćinstava tokom letnjih vrućina oslanja na klime i ventilatore, stanovnici toplih krajeva Bliskog istoka vekovima koriste jednostavne trikove za rashlađivanje doma - bez dodatne potrošnje struje.

Jedan od tih trikova mnogima može delovati neobično, ali ima smisla.

Tokom leta oni iz kuće izbacuju - tepihe.

Na prvi pogled deluje kao sitnica, ali upravo ta mala promena može napraviti veliku razliku.

Debeli tepisi zadržavaju toplotu i sprečavaju pod da ostane hladniji. Kada ih sklonite, podovi poput pločica, mermera ili parketa ostaju direktno izloženi vazduhu i mnogo duže zadržavaju svežinu.

Zato hodanje bosim nogama po takvom podu tokom najtoplijeg dela dana daje osećaj prijatnog hlađenja.

Mali trik, velika razlika

Naravno, skidanje tepiha ne može u potpunosti da zameni klima-uređaj, ali može pomoći da prostor deluje manje zagušljivo i prijatnije za boravak.

Osim toga, bez tepiha vazduh lakše cirkuliše kroz prostoriju, a podovi se sporije zagrevaju tokom dana.

Stručnjaci kažu da je efekat najbolji kada ovaj trik kombinujete sa još nekoliko jednostavnih navika:

spuštajte roletne tokom dana

provetravajte rano ujutru i kasno uveče

koristite lagane zavese koje odbijaju sunčevu svetlost

Ako tražite brz i jednostavan način da rashladite dom bez dodatnih troškova, možda je baš skidanje tepiha potez koji vredi probati.