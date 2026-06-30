O ovome je danas izvestila tzv. kosovska policija, prenosi Kossev.

Oni su saopštili da su u subotu, 27. juna, oko 17.50 časova, dobili informaciju da se u parkiranom vozilu u jednom tržnom centru u Prizrenu nalazilo više dece zaključane unutra, iscrpljene od vrućine, s obzirom na to da su, prema njihovim rečima, temperature bile veoma visoke.

Policija je odmah stigla na lice mesta i uz pomoć metalne poluge otvorila vozilo. Deca su, ističe se, bila umorna i dehidrirana zbog vrućine.

U međuvremenu, na lice mesta je došla i njihova majka. Ona je kažnjena sa 300 evra zbog "nebrige o maloletnicima".

"S obzirom na to da su tokom letnje sezone temperature veoma visoke, policija apeluje na pojačan oprez, posebno kada su u pitanju deca, starije osobe i bolesna lica. Ni u kom slučaju ne smeju se ostavljati deca zaključana u vozilu, jer posledice mogu biti fatalne", saopštila je tzv. kosovska policija.

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