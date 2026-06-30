Kad krenu tropske noći, mnogima san postaje prava muka.

Prevrćete se po krevetu, znojite, otkrivate, pa pokrivate… a san nikako da dođe.

Klima nije svima opcija, a ni ventilator nekad ne pomaže kad vazduh stoji i sparina guši.

Ali postoji jedan jednostavan trik koji mnogi koriste leti, a ne košta ništa.

Treba vam samo peškir i hladna voda.

Peškir pokvasite hladnom vodom, dobro ga iscedite da ne curi i okačite blizu otvorenog prozora ili tamo gde struji vazduh.

Kako vazduh prolazi preko vlažnog peškira, prirodno se hladi i prostorija postaje prijatnija.

Razlika se često oseti već posle nekoliko minuta.

Naravno, ovo nije zamena za klimu kada temperature pređu 40 stepeni, ali može značajno da olakša uspavljivanje i smanji osećaj sparine u sobi.

Da efekat bude još bolji, tokom dana držite spuštene roletne i ne puštajte sunce da dodatno zagreva stan.

Pred spavanje otvorite prozore tek kada napolju postane svežije nego unutra.

Pomaže i lagana pamučna posteljina, tanak pokrivač i gašenje uređaja koji dodatno greju prostor.

Nekad su najjednostavniji trikovi i najbolji.

A tokom vrelih noći, i malo svežijeg vazduha može da napravi ogromnu razliku.