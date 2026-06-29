Na putevima postoje brojni neformalni signali kojima vozači međusobno prenose važne informacije. Jedan od njih je i bela krpa ili maramica vezana za automobil – detalj koji mnogi primete, ali retko ko zna njegovo pravo značenje.

Iako nije zvaničan saobraćajni znak u većini zemalja, ovaj običaj već decenijama postoji među vozačima i služi kao signal da je nekome potrebna pomoć.

Šta znači bela krpa na automobilu?

Prema pojedinim priručnicima za vozače u Sjedinjenim Američkim Državama, bela krpa ili maramica može da označava da je vozilo u kvaru i da vozaču treba pomoć.

U nekim situacijama koristi se i kao znak da se vozač nalazi u vanrednim okolnostima i da čeka dolazak pomoći ili šlep službe.

Kada je automobil u kvaru, bela krpa se najčešće vezuje za ručku levih vrata ili za antenu vozila, kako bi bila što uočljivija drugim učesnicima u saobraćaju.

Ako je vozilo zaustavljeno pored puta, podignuta hauba dodatno ukazuje na tehnički problem.

Šta treba uraditi ako vam se automobil pokvari?

U slučaju kvara, stručnjaci preporučuju nekoliko važnih koraka kako bi se smanjio rizik od saobraćajne nezgode:

zaustavite vozilo van kolovoza, na zaustavnoj traci ili bankini, ako je to moguće;

uključite sva četiri pokazivača pravca;

obucite reflektujući prsluk pre izlaska iz vozila;

izađite na bezbednoj strani, dalje od saobraćajne trake;

udaljite se od puta i nemojte stajati neposredno ispred ili iza automobila;

podignite haubu kako bi drugi vozači lakše uočili da je vozilo u kvaru;

pozovite pomoć na putu ili šlep službu.

Jednostavan znak koji može da bude od velike koristi

Bela krpa predstavlja jednostavan način da drugim vozačima stavite do znanja da vam je potrebna pomoć ili da se nalazite u nepredviđenoj situaciji.

Iako se ovaj običaj najčešće povezuje sa Sjedinjenim Američkim Državama i nije deo zvanične saobraćajne signalizacije u mnogim zemljama, pojedini vozači ga koriste i danas kao dodatni znak upozorenja.

Upravo zato nije loše znati njegovo značenje – možda ćete sledeći put, kada ga primetite na nekom automobilu, razumeti da vozaču možda treba pomoć.