Izraelski protivvazdušni sistem kratkog dometa "Gvozdena kupola" unapređen je nakon "opsežne serije testiranja", saopštilo je danas izraelsko Ministarstvo odbrane.

Testove su sproveli Uprava za istraživanje i razvoj u oblasti odbrane pri Ministarstvu odbrane i kompanija Rafael, a obuhvatili su simulacije različitih naprednih pretnji uz primenu iskustava stečenih tokom rata i operacija protiv Irana, navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael.

Tokom ispitivanja testirana su brojna unapređenja sistema sa ciljem poboljšanja njegove sposobnosti da odgovori na postojeće i buduće pretnje, uključujući rakete, krstareće projektile i bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo.

Istovremeno je testiran i sistem za presretanje ciljeva pomoću laserskog oružja velike snage "Gvozdeni zrak", koji je razvijen kao dopuna sistemu "Gvozdena kupola" i to u zajedničkim operativnim scenarijima iz komandnog centra protivvazdušne odbrane, navedeno je u saopštenju.

Izraelsko Ministarstvo odbrane ocenilo je da nove sposobnosti predstavljaju značajan korak u jačanju spremnosti zemlje za buduće bezbednosne izazove i očuvanje tehnološke i strateške prednosti izraelskih oružanih snaga u budućim sukobima.