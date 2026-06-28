Reč je o dugmetu za recirkulaciju vazduha, čija pravilna upotreba donosi brojne prednosti.

Sistem klimatizacije i grejanja u automobilu, poznat kao HVAC (grejanje, ventilacija i klimatizacija), može da uvlači vazduh spolja ili da koristi vazduh koji se već nalazi u kabini. To se reguliše pomoću zaklopki i kanala smeštenih ispod komandne table.

Najbolja opcija za vrele dane

Treba znato da klima uređaj u automobilu radi u dva osnovna režima: režim svežeg vazduha uvlači vazduh spolja, a režim recirkulacije zatvara dovod spoljnog vazduha i ponovo koristi vazduh koji je već u kabini.

Kod starijih automobila vozač sam bira režim rada, dok kod novijih vozila sistem često može automatski da prebacuje između ova dva režima.

Mnogi pretpostavljaju da je svež vazduh uvek najbolji izbor, ali stručnjaci kažu da to nije slučaj.

„Tokom vrelog dana, režim recirkulacije je najbolja opcija. Kada zatvorite vrata, sprečavate ulazak toplog spoljnog vazduha, a klima uređaj hladi već rashlađen vazduh iz kabine. Tako se unutrašnjost automobila mnogo brže hladi“, objašnjava Eton Nig, viši inženjer za kontrolu klime u kompaniji Ford Australija.

Kada klima stalno hladi vreli vazduh koji dolazi spolja, sistem radi pod većim opterećenjem. U režimu recirkulacije rashlađuje se isti vazduh, zbog čega je ceo proces znatno efikasniji.

„To smanjuje opterećenje kompresora klima-uređaja, što može doprineti i manjoj potrošnji goriva“, dodaje Nig.

Preporučuje se automatski režim rada klime u automobilu

Vlasnicima novijih automobila savetuje se da koriste automatski režim rada klima-uređaja. Savremeni sistemi sami procenjuju kada treba uključiti recirkulaciju kako bi postigli najbolji efekat hlađenja ili grejanja uz najmanju potrošnju energije.

Ovaj režim je preporučljivo uključiti kada prolazite kroz: tunele, podzemne garaže, saobraćajne gužve,područja sa dimom ili zagađenim vazduhom, situacije kada se ispred vas nalazi vozilo koje ispušta mnogo izduvnih gasova.

„Režim recirkulacije može da spreči ulazak zagađenog vazduha u kabinu“, kaže Ng.

Pojedini moderni automobili imaju senzore kvaliteta vazduha koji automatski uključuju recirkulaciju kada otkriju povećanu koncentraciju zagađenja.

Osim toga, neki modeli opremljeni su naprednim filterima koji uklanjaju čestice PM2.5 – veoma sitne čestice prašine, polena i materijala koji nastaju trošenjem kočnica. Dugotrajna izloženost ovim česticama povezuje se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Recirkulacija se ne preporučuje tokom dugih putovanja

Iako je recirkulacija veoma korisna, nije preporučljivo da bude uključena tokom cele vožnje, naročito na dužim putovanjima.

Zbog dobre zaptivenosti modernih automobila, u kabini može da se poveća koncentracija ugljen-dioksida (CO₂), što može izazvati pospanost, umor i pad koncentracije.

„Na dugim putovanjima povremeno uključite dovod spoljnog vazduha. Ako je napolju veoma toplo, kasnije se možete vratiti na režim recirkulacije radi veće efikasnosti i manje potrošnje goriva. Koliko često ćete menjati režime zavisi i od broja putnika u automobilu“, savetuje Ng.

Najbolji rezultat postiže se kombinovanjem oba režima – recirkulaciju koristite kada želite brzo da rashladite kabinu ili se zaštitite od zagađenja, a svež vazduh povremeno uključujte tokom dužih vožnji kako bi vazduh u automobilu ostao prijatan i bogat kiseonikom, piše drive.com.