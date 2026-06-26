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Trik koji će spasiti vozače tokom vrućina: Pritisnite ovo dugme u autu i klima će raditi duplo brže
Kada klima nije potrebna, preporučuje se da je isključite kako biste smanjili potrošnju goriva ili električne energije kod električnih vozila
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