Svi znamo koliko neprijatno može biti kada tokom letnjih vrućina uđemo u automobil koji je satima bio parkiran na suncu. Unutrašnjost tada podseća na rernu, a većina vozača instinktivno uključuje klimu na najjače i čeka da se kabina rashladi.

Međutim, postoji jednostavan trik koji može znatno ubrzati hlađenje automobila, a sve se svodi na pravilno korišćenje jednog dugmeta na instrument tabli i redosled koraka.

Prvo proverite da li je klima zaista uključena

Pre nego što počnete sa rashlađivanjem, proverite da li je aktivirano dugme AC. Mnogi vozači greškom uključe samo ventilaciju, bez aktiviranja klima-uređaja, pa vazduh koji izlazi iz otvora nije rashlađen.

Kada klima nije potrebna, preporučuje se da je isključite kako biste smanjili potrošnju goriva ili električne energije kod električnih vozila.

Najčešća greška pri rashlađivanju automobila

Jedna od najvećih grešaka jeste da odmah nakon ulaska u pregrejani automobil zatvorite prozore i uključite klimu. U tom trenutku klima pokušava da rashladi vazduh koji u kabini može imati i više od 50 stepeni Celzijusa, zbog čega radi pod velikim opterećenjem.

Mnogo efikasniji postupak izgleda ovako:

Otvorite sve prozore.

Uključite ventilaciju bez klime na najjaču brzinu.

Krenite u vožnju i ostavite prozore otvorene minut ili dva kako bi vreo vazduh izašao iz kabine.

Kada temperatura u automobilu bude približna spoljašnjoj, zatvorite prozore i uključite klimu.

Na taj način klima će mnogo brže rashladiti unutrašnjost vozila.

Dugme koje ubrzava hlađenje

Nakon što uključite klimu, aktivirajte dugme za recirkulaciju vazduha, koje je označeno simbolom automobila sa zakrivljenom strelicom unutar njega.

Kada je ova funkcija isključena, klima stalno uvlači topao vazduh spolja i pokušava da ga rashladi. Kada uključite recirkulaciju, sistem zatvara dovod spoljnog vazduha i hladi vazduh koji se već nalazi u kabini.

Zbog toga se automobil rashlađuje znatno brže, a klima-uređaj radi sa manjim opterećenjem, što može doprineti i njegovom dužem veku trajanja.

Nemojte držati recirkulaciju uključenu tokom cele vožnje

Iako je recirkulacija veoma korisna za brzo rashlađivanje, stručnjaci upozoravaju da je ne treba koristiti neprekidno.

Ako se vazduh predugo recirkuliše u zatvorenoj kabini, smanjuje se količina kiseonika, dok raste koncentracija ugljen-dioksida koji putnici izdišu. To može izazvati:

umor i pad koncentracije;

usporene reakcije vozača;

glavobolju i osećaj zagušljivosti.

Zlatno pravilo za korišćenje klime

Kada se unutrašnjost automobila rashladi, što se najčešće događa nakon 10 do 15 minuta, isključite recirkulaciju i vratite ventilaciju na normalan režim rada. Klima će tada bez problema održavati prijatnu temperaturu uz dotok svežeg spoljnog vazduha.

Ukoliko ni nakon 15 minuta rada sa uključenom recirkulacijom kabina nije dovoljno rashlađena, moguće je da klima-uređaj zahteva servis ili dopunu rashladnog sredstva.