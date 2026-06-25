Otvoreni prozori na parkingu nemaju apsolutno nikakav značajan efekat na smanjenje toplote u kolima. Unutrašnjost se puni vrelinom istom brzinom, ostavili vi prozore otvorene ili ne!

Jedini dokazano efikasan spas protiv pakla u kabini jeste zaštitna folija (štitnik) za vetrobransko staklo. Kada se ona postavi, temperatura u visini glave u kabini drastično pada sa nepodnošljivih 45 na podnošljivija 32 stepena.

Crni auto se greje kao RINGLA, ali postoji jedna KVAKA

Nakon samo 20 minuta na direktnom suncu, crni automobil dostiže temperaturu laka od čak 70 stepeni, dok bela verzija dostiže 55. Posle sat vremena, limarija tamnog vozila prelazi kritičnih 80 stepeni Celzijusa – što je temperatura na kojoj u dodiru sa limom možete zadobiti ozbiljne opekotine trećeg stepena!

Međutim, ono što je prenerazilo vozače jeste činjenica da boja auta uopšte ne utiče na temperaturu u kabini. Bilo da vozite crni ili beli auto, unutrašnjost postaje rerna opasna po život istom brzinom:

Instrument tabla nakon sat vremena dostiže skoro 80 stepeni!

U visini glave vozača temperatura skače na jezivih 45 stepeni!

Tri zlatna pravila za preživljavanje u kolima

Kako ne biste doživeli kolaps organizma ili kardiovaskularne probleme, stručnjaci apeluju na vozače da se drže sledećih pravila: