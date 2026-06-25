Volan ne sme da se pipne, sedišta prže kroz odeću, a vazduh unutra bukvalno guši. Dok većina vozača u Srbiji odmah pali klimu do daske ili otvara sve prozore tokom vožnje, jedan stručnjak je otkrio brutalan manevar koji menja sve!

Poznati automehaničar Nejtan zapalio je društvenu mrežu TikTok nakon što je javno podelio genijalan, a neverovatno jednostavan trik sa vratima automobila koji u samo par sekundi izbacuje sav nagomilani vreo vazduh iz kabine. Što je najvažnije, ovaj trik štedi vaš novac jer se primenjuje pre nego što uopšte krenete na put!

Zaboravite na prozore i skupo gorivo!

Većina vozača ne razmišlja o tome da držanje otvorenih prozora tokom vožnje stvara ogroman otpor vazduha, zbog čega automobil troši znatno više goriva. Sa druge strane, paljenje klima-uređaja na maksimum odmah po ulasku u vreo auto brutalno srče benzin i dizel, a pritom stvara opasan šok za organizam.

Mehaničar Nejtan tvrdi da uz njegovu metodu vozači mogu da nastave svoja putovanja bez znojenja, neprijatnih mirisa i bez ikakvog troška.

– Pokazaću vam kako da rashladite auto kada je napolju jako vruće. Ovo je najbrži i najbolji način koji provereno radi – poručio je Nejtan na svom profilu pre nego što je demonstrirao trik koji je raspametio milione.

Korak po korak: Kako se izvodi "manevar sa vratima"?

Sve što treba da uradite kada priđete svom usijanom automobilu na parkingu jesu sledeći brzi koraci:

Otvorite vozačeva vrata i stavite ključ u bravu (ili dajte kontakt). Spustite prozor na suvozačevim vratima do samog kraja. Prozor na vozačevim vratima obavezno ostavite potpuno podignut. Uhvatite vozačeva vrata i zamahnite njima snažno nekoliko puta (otvorite ih i zatvorite 5-6 puta zaredom).

Ovaj jednostavan pokret deluje kao džinovska pumpa! Otvaranjem i zatvaranjem vozačevih vrata stvara se jak pritisak koji bukvalno "isisava" sav zarobljeni, vreli vazduh iz kabine i brzinom svetlosti ga izbacuje napolje kroz otvoren suvozačev prozor. Unutrašnjost automobila u sekundi postaje znatno hladnija i prijatnija za ulazak.

Njegov video je za kratko vreme sakupio milionske preglede, a oduševljeni tiktokeši u komentarima masovno potvrđuju da ovaj trik zaista radi posao i spasava glavu na letnjoj žegi. Isprobajte ga već danas na parkingu!