Ukrajina neće ući u Evropsku uniju ukoliko Kijev zvanično ne odustane od veličanja Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) i Ukrajinske ustaničke armije (UPA), izjavio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš.

Tokom gostovanja na televiziji "Polsat Njuz", ministar odbrane je poslao jasnu poruku da Poljska neće tolerisati politiku istorijskog revizionizma koju sprovodi ukrajinski državni vrh.

- U Evropskoj uniji ne možemo da stavljamo na pijedestal one koji uništavaju evropsku saradnju. Sa Banderom, Ukrajina neće ući u Evropsku uniju - naglasio je Kosinjak-Kamiš.

On je dodao da svaka država koja teži članstvu u EU mora da ispuni stroge kriterijume, uključujući i one koji se odnose na istorijsko pamćenje, i poručio: "Niko nam neće govoriti kako da glasamo o pitanju pristupanja određene države Evropskoj uniji".

Duboki koreni sukoba: Volinjski masakr

Ova oštra reakcija Varšave dolazi kao vrhunac višemesečnog i naglog pogoršanja odnosa između dva bliska saveznika.

Glavna tačka spoticanja je odluka ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da jednoj elitnoj vojnoj jedinici dodeli počasni naziv "Heroji UPA".

Za Poljake je ova organizacija direktni sinonim za genocid. Istoričari podsećaju da je pod komandom Stepana Bandere, UPA tokom Drugog svetskog rata (u periodu od 1943. do 1945. godine) izvršila sistematski masakr nad više od 100.000 poljskih civila u oblastima Volinija i Istočna Galicija.

Među žrtvama su uglavnom bili žene, deca i starci, a poljski zvaničnici ističu da mnoga od ovih tela i dalje nemaju obeležene grobove.

Dok Kijev ove formacije posmatra primarno kao borce za nezavisnost i simbole otpora protiv sovjetske okupacije, Poljska zahteva jasno suočavanje sa prošlošću.

Lančana reakcija: Oduzimanje odlikovanja i blokada aviona

Kriza u odnosima se više ne odvija samo na rečima, već je prerasla u konkretne političke i vojne sankcije.

Poljski predsednik Karol Navrocki doneo je zvaničnu odluku da ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom oduzme najviše poljsko odlikovanje - Orden belog orla, upravo zbog glorifikacije UPA.

Nakon toga, više ukrajinskih zvaničnika demonstrativno je vratilo svoja poljska odlikovanja.

Pored istorijskog spora, odnosi su narušeni i na polju vojne saradnje. Ministar Kosinjak-Kamiš je potvrdio da je propao dogovor "MiG-ovi za dronove".

Poljska je bila spremna da Ukrajini isporuči preostale borbene avione MiG-29 u zamenu za naprednu ukrajinsku tehnologiju i ekspertizu u upravljanju borbenim dronovima. Pošto je Kijev odustao od deljenja te tehnologije, Varšava je zvanično obustavila transfer aviona.

Prethodno je i potpredsednik poljskog Sejma pozvao na potpunu blokadu ukrajinskih evrointegracija sve dok se u Kijevu ne ukine kult UPA, što ukazuje na to da unutar poljskog političkog vrha postoji potpuni konsenzus o uvođenju veta za Ukrajinu.