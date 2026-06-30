Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi paket mera čiji je cilj dodatno unapređenje životnog standarda penzionera, navodi se u saopštenju Fonda PIO.

Jednokratna novčana podrška za svih 1,66 miliona penzionera u narednih 90 dana, odnosno krajem septembra ili početkom oktobra:

- 35.000 dinara za korisnike minimalne penzije,

- 27.500 dinara za korisnike penzije od 31.093 do 56.851 dinara,

- 20.000 dinara za korisnike penzije veće od 56.851 dinar,

Pored toga, biće obezbeđeno i 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara za penzionere sa primanjima do 80.000 dinara, dodaju iz Fonda PIO.

Najavljeno je i uvođenje redovnog godišnjeg snižavanja cena lekova, kao i stalnog smanjenja liste participacije, kako bi lekovi bili dostupniji i finansijski prihvatljiviji za građane, posebno za penzionere.

Ukoliko privredni rast u ovoj godini bude veći od tri odsto, do kraja godine očekuje se i značajno povećanje penzija.

Fond PIO će blagovremeno obavestiti sve korisnike o dinamici isplate i načinu realizacije ovih mera, čim Vlada Republike Srbije donese odgovarajuće odluke, navodi se u saopštenju Fonda PIO.

Podestimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je juče paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Detalje pročitajte u našoj posebnoj vesti OVDE.