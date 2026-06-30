Socijalno-ekonomski program predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića podrazumeva set dobro osmišljenih i promišljenih mera koje bitno utiču na kvalitet života velikog broja građana.

Šeststotina miliona evra za blizu tri miliona ljudi!, izjavio je lider PUPS – a Milan Krkobabić. I dodao:

Kratko rečeno, to su prave mere za prave ljude u pravo vreme!''

,,Te mere, bez sumnje, predstavljaju nastavak već utemeljene socijalne politike, za čiju realizaciju se mi iz PUPS-a već godinama zalažemo.

Građane Srbije posebno ohrabruje postojanje jasne političke volje da koncept: pravedne preraspodele narodnih para, na kome se sve ovo bazira - nema alternativu!’’- izričit je Krkobabić.