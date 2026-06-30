Nedavno je na društvenim mrežama buknula velika rasprava kada je jedna korisnica priznala da nema predstavu čemu služi simbol leptira.

Ispostavilo se da nije jedina. Mnogi godinama ignorišu ovu opciju, ne znajući da ona može drastično da produži vek njihovoj omiljenoj garderobi.

Šta tačno znači simbol leptira na veš-mašini?

Ikonica leptira označava program za osetljiv veš. Ovaj režim je specijalno dizajniran za tkanine koje zahtevaju posebnu pažnju i koje bi se u standardnom ciklusu pranja lako oštetile.

Ako želite da operete sledeće materijale, dugme sa leptirom je pravi izbor:

Svila i saten

Čipka i fini donji veš

Til i zavese

Garderoba koja se lako gužva

Kako radi program za osetljiv veš?

Za razliku od klasičnih programa za pamuk ili sintetiku, program "leptir" koristi mlaku vodu, nežnije pokrete bubnja i veoma blagu centrifugu. Na ovaj način se smanjuje trenje i habanje unutar mašine, čime se u potpunosti čuva struktura i oblik osetljivih materijala.

Kada NE bi trebalo da koristite program sa leptirom?

Iako zvuči kao najbezbednija opcija za svu odeću, ovaj program ima i svoja ograničenja. Simbol leptira nije namenjen za jako zaprljane stvari.

Budući da ovaj ciklus pranja traje kraće i koristi blaže pokrete bubnja, tvrdokorne mrlje ili veća količina prljavštine verovatno neće biti uklonjene.

Savet stručnjaka: Ako na osetljivoj odeći imate tvrdokorne fleke, preporučuje se da ih pre ubacivanja u mašinu tretirate odgovarajućim (blagim) sredstvom za uklanjanje mrlja, pa tek onda pokrenete program sa simbolom leptira.

Pravilan izbor programa produžava vek odeće

Moderne veš-mašine nude pregršt opcija koje omogućavaju efikasnije pranje, manju potrošnju vode i struje, ali i bolju zaštitu tkanina. Pogrešan odabir programa može dovesti do toga da se odeća skupi, izgubi oblik ili trajno izbledi.

Zato, pre nego što sledeći put mehanički pritisnete isto dugme kao i uvek, pogledajte komandnu tablu. Jedan mali, ignorisani leptir može napraviti ogromnu razliku u očuvanju vašeg omiljenog autfita.