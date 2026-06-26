Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije najefikasniji način da rashladite vozilo.

Postoji jednostavan trik koji može znatno da ubrza hlađenje kabine, smanji opterećenje klima-uređaja i učini vožnju prijatnijom već nakon nekoliko minuta.

Prvo izbacite vreo vazduh iz automobila

Najčešća greška je zatvaranje svih prozora i trenutno uključivanje klime. U tom slučaju klima pokušava da rashladi izuzetno zagrejan vazduh koji se već nalazi u kabini, zbog čega joj je potrebno više vremena da postigne željenu temperaturu.

Pravilno je da po ulasku u automobil otvorite sve prozore, uključite ventilaciju na najjače bez aktivirane klime i krenete u vožnju. Za minut ili dva najveći deo vrelog vazduha izaći će iz vozila.

Tek nakon toga zatvorite prozore i uključite klima-uređaj.

Dugme koje mnogi zaboravljaju

Nakon što uključite klimu, aktivirajte recirkulaciju vazduha, odnosno dugme sa simbolom automobila i zakrivljene strelice.

Kada je ova opcija uključena, klima više ne uvlači vreo spoljašnji vazduh, već hladi vazduh koji se već nalazi u kabini. Pošto je on već delimično rashlađen, sistem mnogo brže postiže prijatnu temperaturu, a kompresor radi pod manjim opterećenjem.

Zašto recirkulacija ne sme dugo da bude uključena?

Iako je veoma korisna za brzo rashlađivanje, recirkulaciju ne bi trebalo koristiti tokom cele vožnje.

Posle 10 do 15 minuta kvalitet vazduha u zatvorenoj kabini počinje da opada jer se povećava koncentracija ugljen-dioksida koji putnici izdišu, dok svež vazduh više ne ulazi u automobil.

To može da izazove:

umor i pospanost za volanom,

pad koncentracije,

usporene reakcije,

glavobolju i osećaj zagušljivosti.

Zlatno pravilo za korišćenje klime

Kada se unutrašnjost automobila dovoljno rashladi, isključite recirkulaciju i prebacite ventilaciju na dovod svežeg spoljašnjeg vazduha. Klima će tada bez većih problema održavati prijatnu temperaturu u kabini.

Ako automobil ni nakon 10 do 15 minuta pravilnog korišćenja klime i recirkulacije ne uspe da se rashladi, moguće je da je sistemu potreban servis, dopuna rashladnog sredstva ili pregled zbog nekog drugog kvara.