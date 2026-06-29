Kikinda je rekorder današnjeg dana po zvanično izmerenoj temperaturi! U 16 časova, prema preseku Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Kikindi je izmereno 40 stepeni Celzijusovih, što je i najviša danas izmerena temperatura u Srbiji. Isto toliko izmereno je sat kasnije i u Velikom Gradištu.

Izmerene temperature u 17 sati

U 17 sati temperatura je porasla u Velikom Gradištu, dok je u Kikindi ostala na 40 stepeni, a u većini ostalih gradova u Srbiji opala za jedan stepen.Stepen manje, odnosno 39 stepeni, izmereno je u Zrenjaninu, Loznici, Beogradu i Ćupriji, navodi se u preseku temperatura u 16 časova na sajtu RHMZ.

U ostalim gradovima u Srbiji uglavnom je između 36 i 38 stepeni.

U tabli ispod pogledajte temperature u Srbiji izmerene u 16 časova:

Zbog visokih temperatura, u Srbiji je na snazi crveni meteoalarm,najviši stepen upozorenja.

"Nastavlјa se toplotni talas, koji će trajati i tokom prve polovine ove sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 stepeni Celzijusa", navodi se u upozorenju RHMZ.

Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemlјištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

Upozorenje za Beograd do 2. jula

Nastavlјa se toplotni talas, koji će na području Beograda i danas i sutra usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, oko 39 stepeni. U sredu, 1. jula, u Beogradu se očekuje manji pad temperature ali i dalјe veoma toplo vreme, oko 34 stepana, dok se od četvrtka, 2. jula, prognoziraju dnevne temperature ispod 30 stepeni.

U sredu pad temperature

U sredu, 1. jula, se očekuje manji pad temperature, ali će i dalјe biti veoma toplo vreme, dok se od četvrtka, 2. jula, u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni, navodi RHMZ.

Upozorenje na nepogodeU sredu (01.07.) se očekuje promena vremena pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku (01./02.07.) na severu i zapadu, a u četvrtak (02.07.) i u ostalim krajevima lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom a ponegde i gradom, najavljuje RHMZ.