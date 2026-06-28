Saobraćajne kazne u Grčkoj mogu vam iskomplikovati odmor i sam povratak kući.

Mnogi vozači su preneli svoja iskustva na sajtu Nikana.gr.

„Godinama letujem u Nikitiju i kad god prođem pored Lidla, pređem punu liniju. Čak su mi i Grci govorili da to nije tako velika stvar i smejali bi se koliko je uvek gužva, dok se nisam opekao prošlog leta. Iz navike sam prešao punu liniju i dok sam skretao, video sam policijsku patrolu. Nisam očekivao da će mi naplatiti kaznu, očekivao sam upozorenje. Upropastili su mi odmor kada sam morao da platim kaznu od 700 evra zbog prelaska pune linije.“, napisao je jedan vozač.

„Pre nekoliko godina, umesto dozvoljene brzine od 100 km/h, vozila sam 130 km/h i kaznili su me sa 175 evra i suspendovali mi vozačku dozvolu na 2 meseca.“ „Ubrzala sam da bih prošla kroz semafor i upalilo se crveno dok sam prolazila. To je bio najskuplji trenutak u mom životu, ali srećom, nisam platila životom, već sa 700 evra. Pored toga, oduzeli su mi vozačku dozvolu i registarske tablice na 2 meseca. Imala sam sreće, nisam se svađala, a rekli su mi da uz pisani zahtev i nakon plaćanja kazne mogu da mi vrate registarske tablice, i to se i dogodilo, iako je na kraju moj muž morao da se vrati.“, prenela je svoje iskustvo jedna žena.

Na fejsbuk stranici Grčka.info jedna žena iz Severne Makedonije je nedavno podelila svoje iskustvo kada je,, zbog toga što nije imala vezan pojas, morala da plati kaznu od 350. evra. Ovo je pokrenulo raspravu na internetu i mnoge komentare o saobraćajnim kaznama u Grčkoj.

Na sajtu nikana.gr naveden je i spisak najčešćih saobraćajnih kazni u Grčkoj.

Vožnja pod uticajem alkohola: 78-1.200€

Prekoračenje ograničenja brzine u stambenoj zoni do 20 km/h: 100€

Kazna za prolazak kroz crveno svetlo ili preticanje preko pune linije: 700€

Nevezivanje pojasa: 350€

Prekršaj parkiranja: 40-80€

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje: 100€

Dnevna svetla su obavezna samo u tunelima sa smanjenom vidljivošću

Pušenje u vozilu sa detetom mlađim od 12 godina rezultira kaznom od 1.500€ i suspenzijom vozačke dozvole.