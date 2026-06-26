Mnogi vozači ne obraćaju pažnju na blage vibracije koje se javljaju tokom vožnje, smatrajući da su posledica lošeg puta ili sitne neprijatnosti. Međutim, stručnjaci upozoravaju da podrhtavanje volana, sedišta ili celog vozila može biti prvi znak problema sa točkovima ili gumama.

Na manjim brzinama ovi simptomi često prolaze neprimećeno, ali kako automobil ubrzava, vibracije postaju sve izraženije i mogu uticati na stabilnost, udobnost i bezbednost vožnje.

Vibracije volana najčešće ukazuju na problem sa prednjim točkovima

Jedan od najčešćih simptoma nebalansiranih guma jeste podrhtavanje volana pri određenim brzinama.

Vozači najčešće primećuju da se vibracije javljaju između 80 i 120 kilometara na čas, kada volan počinje da podrhtava i otežava precizno upravljanje vozilom.

Uzrok je neravnomerna raspodela težine na točku, zbog čega dolazi do oscilacija koje se prenose direktno na upravljački sistem.

Ako se problem zanemari, može doći do ubrzanog habanja:

ležajeva;

spona;

delova prednjeg trapa;

pneumatika.

Podrhtavanje sedišta može ukazivati na problem sa zadnjim točkovima

Ukoliko volan miruje, ali vibracije osećate kroz sedište ili pod automobila, vrlo je moguće da uzrok dolazi sa zadnjih točkova.

Iako mnogi vozači ove simptome smatraju manje ozbiljnim, stručnjaci upozoravaju da ih ne treba zanemariti.

Nebalansirani zadnji točkovi mogu narušiti stabilnost vozila, posebno pri većim brzinama i tokom dužih putovanja, a istovremeno dodatno opterećuju vešanje i druge mehaničke komponente.

Šta najčešće izaziva gubitak balansa?

Do poremećaja balansa točkova najčešće dolazi zbog:

udara u rupe na kolovozu;

prelaska preko visokih ivičnjaka;

vožnje po oštećenim putevima;

prirodnog habanja guma;

neravnomernog trošenja gaznog sloja;

nepravilne montaže pneumatika;

problema sa kočionim sistemom.

Jednostavan servis koji može sprečiti skupe kvarove

Dobra vest je da je balansiranje točkova brz, jednostavan i relativno jeftin servisni postupak.

Pravilno balansirani točkovi ne samo da povećavaju udobnost vožnje, već produžavaju vek trajanja guma i smanjuju opterećenje na vešanju, osovinama i drugim važnim delovima automobila.

Stručnjaci preporučuju da se balans točkova proverava prilikom svake sezonske zamene guma, ali i odmah nakon jačeg udara u rupu ili ivičnjak, kao i čim primetite prve vibracije tokom vožnje.

Pravovremena kontrola može sprečiti mnogo ozbiljnije i skuplje kvarove, a ujedno doprinosi većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.