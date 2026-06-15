Prva kiša nakon dužeg sušnog perioda može stvoriti jedne od najopasnijih uslova za vožnju. Na površini puta tada se mešaju voda, ulje, prašina i ostaci guma, što značajno smanjuje prianjanje i povećava rizik od gubitka kontrole nad vozilom.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju vozače da upravo u tim trenucima budu posebno oprezni i prilagode vožnju uslovima na putu.

Klizav kolovoz i smanjena kontrola vozila

Kada padne prva kiša, naslage ulja i nečistoća koje su se mesecima zadržavale na asfaltu podižu se na površinu i stvaraju izrazito klizav sloj.

U takvim uslovima naglo kočenje, ubrzavanje ili brzo skretanje mogu dovesti do proklizavanja i potpunog gubitka kontrole nad vozilom.

Stručnjaci savetuju da se brzina smanji unapred, blagim otpuštanjem papučice gasa, umesto naglog kočenja kad se prepreka već pojavi.

Vidljivost je ključ bezbedne vožnje

Jedna od prvih stvari koju treba uraditi pri vožnji po kiši jeste uključivanje brisača. Čisto vetrobransko staklo direktno utiče na pravovremeno uočavanje prepreka i drugih učesnika u saobraćaju.

Preporuka je i redovna zamena metlica brisača, najmanje jednom godišnje, kako bi se obezbedilo njihovo efikasno funkcionisanje tokom loših vremenskih uslova.

Svetla nisu samo zakonska obaveza

Iako je u mnogim situacijama zakonom propisano korišćenje dnevnih svetala, stručnjaci ističu da je njihova upotreba tokom kiše i stvar bezbednosne kulture.

Uključivanje svih svetala čim počne padavina povećava vidljivost vozila i omogućava bolju komunikaciju između učesnika u saobraćaju.

Kako izbeći proklizavanje?

Najveći rizik tokom vožnje po kiši je proklizavanje, koje može nastati čak i pri umerenim brzinama.

Zbog toga se preporučuje:

smanjenje brzine pre ulaska u krivine,

izbegavanje naglog kočenja,

postepeno upravljanje volanom,

održavanje većeg rastojanja između vozila.

Stručnjaci upozoravaju da je čak i relativno mala količina kiše dovoljna da drastično poveća rizik, posebno na početku padavina kada je kolovoz najklizaviji.

Oprez koji može spasiti život

Vožnja po kiši zahteva dodatnu pažnju i strpljenje, posebno tokom prvih padavina nakon sušnog perioda.

Prilagođavanje brzine i stila vožnje uslovima na putu može značajno smanjiti rizik od nezgoda i učiniti putovanje bezbednijim za sve učesnike u saobraćaju.