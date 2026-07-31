Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija ostvarila izuzetne ekonomske rezultate u prvoj polovini godine, ističući da je zemlja trenutno vodeća u Evropi po stopi privrednog rasta.

- Došao sam u ovo selo za koje ne verujem da je iko čuo, jer baš ovde hoću da saopštim – Srbija je u drugom kvartalu najbrže rasla u Evropi, ali u prvom polugodištu je prva u Evropi sa najvišom stopom rasta. U drugom kvartalu ostvarili smo rast od 3,6 odsto, dok je u prvom polugodištu rast iznosio 3,4 odsto. Jedino može da nas pretekne Irska - rekao je Vučić.

Veće plate i penzije

Predsednik je istakao da ovakav rezultat nije bio očekivan, ali da otvara prostor za dodatno povećanje primanja građana.

- Nismo to očekivali, ali kada imate najvišu nominalnu stopu rasta, snažnije povećavate penzije i plate. I oni koji rade u javnom sektoru imaće značajno povećanje plata. Pomoći ćemo i poslodavcima - poručio je Vučić.

Dodao je da će država nastaviti da vodi ekonomsku politiku usmerenu ka rastu životnog standarda građana i podršci privredi.