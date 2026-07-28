Visoke letnje temperature predstavljaju veliki izazov za pametne telefone, posebno kada ih koristimo u automobilu za navigaciju ili povezivanje sa sistemima poput Android Auto i Apple CarPlay. Stručnjaci upozoravaju da pogrešno mesto za odlaganje telefona može dovesti do pregrevanja uređaja i trajnog skraćenja veka baterije.

Bežični punjač nije najbolje rešenje

Iako deluje praktično, fabrička pregrada sa bežičnim (induktivnim) punjačem često je jedno od najgorih mesta za telefon tokom leta.

Bežično punjenje samo po sebi proizvodi dodatnu toplotu, a ako je punjač smešten visoko na centralnoj konzoli i izložen direktnim sunčevim zracima, temperatura uređaja može veoma brzo da poraste.

Kada se telefon pregreje, automatski smanjuje osvetljenje ekrana, usporava ili potpuno prekida punjenje kako bi zaštitio unutrašnje komponente. Često izlaganje ovakvim uslovima može negativno uticati na kapacitet baterije.

Navigacija dodatno zagreva uređaj

Telefon koji se koristi za navigaciju radi pod velikim opterećenjem – ekran je stalno uključen, GPS neprekidno radi, a uređaj istovremeno komunicira sa mobilnom mrežom.

Ako je pritom postavljen na nosač pričvršćen za vetrobransko staklo, direktno je izložen sunčevim zracima, pa do pregrevanja dolazi još brže.

Punjenje putem kabla jeste nešto bolje rešenje od bežičnog punjenja, ali ni ono ne sprečava potpuno zagrevanje uređaja, naročito tokom dugih vožnji.

Debela maska dodatno zadržava toplotu

Zaštitne maske mogu doprineti pregrevanju telefona, posebno ako su deblje ili se koriste zajedno sa zaštitnim staklom.

One otežavaju odvođenje toplote kroz kućište uređaja, što je naročito izraženo kod telefona sa aluminijumskim ili titanijumskim kućištem, koja su projektovana da efikasno rasipaju toplotu.

Gde je najbolje držati telefon leti?

Ako automobil ima rashladnu pregradu, ona predstavlja odlično mesto za odlaganje telefona kada ga ne koristite.

Međutim, ukoliko vam je telefon potreban zbog navigacije, stručnjaci preporučuju nosač koji se postavlja na otvor ventilacije klima-uređaja.

Hladan vazduh iz ventilacije pomaže da uređaj ostane na bezbednoj radnoj temperaturi čak i kada su ekran i navigacija stalno uključeni. To može sprečiti pregrevanje i omogućiti efikasnije punjenje baterije.

Ipak, ovaj savet važi isključivo tokom letnjih meseci. Zimi, kada iz ventilacije izlazi topao vazduh, telefon bi mogao dodatno da se zagreva, pa je tada bolje pronaći drugo mesto za njegovo odlaganje.