Blokader Vladimir Štimac bolje priča bajke bolje od Hansa Kristijana Andersena.

Blokader se u jednom gostovanju razmahao nekim izmišljenim brojkama, i rekao da će "studenti" na izborima dobiti dva i po miliona glasova, te da Vučić zato ne želi da raspiše izbore.

Iako je volja građana neupitna i predsednik Srbije uživa njihovo poverenje, političarima u pokušaju ne preostaje ništa drugo nego da izmišljaju nemoguće scenarije i brojke.

Vučić iz Gruzije o izborima

- Oni stvarno misle da se neko plaši izbora. Oni ne razumeju da ja ne želim da vladam ni jedan jeidni dan a da nemam legitimitet. Ne želim da budem na ovom mestu ako nemam legitimitet. Ja nisam oni, oni polaze od sebe. Što bi rekao pokojni Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Oni bi da vladaju do poslednjeg dana dok im ne istekne mandat. Mene interesuje da uradim važne stvari za ovu zemlju. Za ljude možeš da uradiš dobro samo ako imaš podršku građana. Ako nemaš podršku građana, zašto bi o tome učestvovao. Zbog njihovih pretnji da će da mi ubijaju decu, da ću da plivam po Savi i Dunavu? To su priče za malu decu. To sve ostavite po strani, uskoro nam slede izborima, na njima će se videti šta ljudi žele a do toga imamo još mnogo da uradimo.

Predsednik o izborima

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je i pre nekoliko dana u intervjuu na TV Prvoj da nema nikakav strah od izbora. Predsednik je najavio da će oni biti održani u roku od tri do četiri meseca i da on neće da laže narod da će sebi skratiti mandat, već će podneti ostavku na svoju funkciju.

Pogledajte semafor

- Važni su samo izbori i rezultat. Znaju oni i to, volja naroda je neupitno drugačija nego pre godinu dana. Nama nije lako, ali za njih je mnogo teže. Situacija se psihološki okrenula i ljudi počinju da vide kakve su bile laži. I na kraju ljudi razmišljaju o svojoj deci i budućnosti, i o sebi, i hoće da nastave normalan život. Neće nešto neizvesno, bez politike, plana i programa. Oni i danas najavljuju samo nasilje, ništa drugo nemaju. Ja ću se uvek držati rezultata. Uvek kada se završi utakmica volim da pogledam na semafor. Kada pogledate stvari realno, onda će rezultati doći. Ako izgubiš izbore, priznaš to i gledaš šta da menjaš - kazao je šef države.