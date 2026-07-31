Iako na internetu postoji mnogo saveta o tome kako se pripremiti za let, iskustva ljudi koji su godinama radili u avio-industriji često pružaju najkorisnije informacije.

Kristina Grabež, bivša stjuardesa iz Srbije, na svom TikTok nalogu podelila je nekoliko pravila kojih se i danas pridržava kada putuje kao putnica. Zahvaljujući dugogodišnjem radu u kabinskoj posadi, kaže da je kroz praksu naučila koje navike zaista olakšavaju putovanje, a koje su potpuno nepotrebne.

Prva stvar koju izbegava jeste dolazak na aerodrom tri ili četiri sata pre leta. Prema njenom mišljenju, za većinu letova dovoljno je stići oko dva sata ranije, dok je sve preko toga uglavnom nepotrebno čekanje, osim u posebnim situacijama kada avio-kompanija ili aerodrom preporuče drugačije.

Drugi savet odnosi se na hranu. Kristina kaže da u avion nikada ne ulazi bez svojih grickalica, jer zbog bezbednosnih procedura, ukrcavanja, mogućih kašnjenja i posluživanja obroka lako može proći nekoliko sati pre nego što putnici dobiju nešto za jelo.

Na njenoj listi nalazi se i pravilo da nikada ne hoda bosa po kabini aviona, pre svega iz higijenskih razloga. Takođe, izbegava da pritiska dugme za poziv kabinskog osoblja osim kada je to zaista neophodno. Kako objašnjava, stjuardese se redovno kreću kroz avion, pa je dovoljno da ih putnici zaustave kada prolaze pored njihovog sedišta.

Poslednja navika koju izbegava jeste izvođenje kompletne rutine nege kože tokom leta. Iako je to postalo popularno na društvenim mrežama, smatra da avion nije pravo mesto za takve rituale, osim eventualnog osnovnog osvežavanja kože na veoma dugim letovima.

Njeni saveti izazvali su brojne reakcije na TikToku, gde su mnogi korisnici priznali da će neke od ovih navika promeniti već na svom narednom putovanju avionom.