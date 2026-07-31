Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će građani već od sutra osetiti prve efekte novih ekonomskih mera, najavivši pojeftinjenje lekova, isplatu državne pomoći i povećanje plata i penzija.

- Od sutra ćete videti pojeftinjenje lekova, ona druga grupa lekova od 15. avgusta, a od 1. septembra do 15. septembra isplaćivaćemo podršku za penzionere, borce... - rekao je Vučić.

Srbija među najboljima u Evropi

Predsednik je istakao da Srbija beleži najbolje rezultate u Evropi kada je reč o privrednom rastu.

- Došao sam u ovo selo za koje ne verujem da je iko čuo, jer baš ovde hoću da saopštim da je Srbija u drugom kvartalu najbrže rasla u Evropi, ali u prvom polugodištu je prva u Evropi sa najvišom stopom rasta. U drugom kvartalu rasli smo 3,6 odsto, a ukupno 3,4 odsto u prvom polugodištu. Jedino može da nas pretekne Irska - rekao je Vučić.

Veće plate i penzije

Kako je naveo, dobri ekonomski pokazatelji omogućiće nova povećanja primanja građana.

- Nismo to očekivali, ali kada imate najvišu nominalnu stopu rasta snažnije povećavate penzije i plate. I oni koji rade u javnom sektoru imaće značajno povećanje plata. Pomoći ćemo i poslodavcima - poručio je predsednik.