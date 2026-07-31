Pronalaženje slobodnog parking mesta u Beogradu već godinama predstavlja izazov za vozače, a slična situacija je i u drugim većim gradovima Srbije. Zbog sve većeg broja automobila i nedostatka prostora, garaže i parking mesta postali su izuzetno tražena roba, što se jasno odražava i na njihove cene.

Na tržištu nekretnina poslednjih godina beleži se konstantan rast vrednosti garaža, pa nije neuobičajeno da jedno parking mesto košta koliko je nekada vredeo manji stan u pojedinim delovima prestonice. Potražnja ne jenjava, dok je ponuda ograničena, zbog čega prodavci sve češće postavljaju rekordne cene.

Jedan od oglasa koji je privukao pažnju odnosi se na garažno mesto na Bežanijskoj kosi, za koje vlasnik traži 26.000 evra. Reč je o parking mestu u novogradnji u Bloku 57A, u Kolumbovoj ulici, a navedena cena svrstava ga među skuplje ponude ove vrste na tržištu.

Prema informacijama iz oglasa, garažno mesto ima površinu od 13 kvadratnih metara i nalazi se u podzemnoj etaži objekta. Istaknuto je da raspolaže dovoljno širokim prostorom za jednostavno parkiranje i manevrisanje, dok je pristup garaži omogućen preko rampe. Takođe je navedeno da je garaža uknjižena i spremna za korišćenje odmah nakon kupovine.

Prodavac navodi da bi ovakva nekretnina mogla biti zanimljiva kako stanarima okolnih zgrada koji žele sigurno parking mesto, tako i kupcima koji planiraju da garažu izdaju i na taj način ostvare prihod.

Kada se cena od 26.000 evra uporedi sa površinom od 13 kvadrata, dolazi se do iznosa većeg od 2.000 evra po kvadratnom metru. Iako se radi o jednoj od skupljih ponuda, tržište pokazuje da vrednost garaža u velikoj meri zavisi od lokacije, dostupnosti parkinga i starosti objekta.

U pojedinim delovima Beograda, posebno van najužeg centra, cene garaža počinju od oko 1.150 evra po kvadratu. Tako se parking mesta slične površine mogu pronaći za približno 15.000 evra u naseljima poput Lekinog brda, Cvetkove pijace ili Trošarine, ali i tamo interesovanje kupaca ostaje veliko.

Stručnjaci za tržište nekretnina već duže vreme ukazuju da garaže predstavljaju segment čija tražnja ostaje stabilna. U gradovima poput Beograda i Novog Sada, gde je broj parking mesta ograničen, ovakve nekretnine često brzo pronađu kupca, zbog čega ih mnogi posmatraju i kao potencijalnu investiciju. Upravo zbog odnosa ponude i potražnje, cene garažnih mesta i dalje ostaju na visokom nivou, a novi oglasi potvrđuju da ovaj trend za sada ne pokazuje znake usporavanja, piše Blic.