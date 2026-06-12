Prvi dani samostalne vožnje za većinu vozača predstavljaju mešavinu uzbuđenja, nesigurnosti i straha od greške. Svaki manevar zahteva dodatnu pažnju, a saobraćajne situacije koje iskusni vozači rešavaju rutinski početnicima često deluju komplikovano i stresno.

Iako je grešenje sastavni deo procesa učenja, stručnjaci upozoravaju da određene navike mogu povećati rizik od nezgoda. Dobra vest je da se većina njih može ispraviti uz malo iskustva, vežbe i svesti o tome gde najčešće nastaju problemi.

1. Nepravilno prilagođavanje brzine

Jedna od najčešćih početničkih grešaka jeste vožnja koja nije prilagođena uslovima na putu.

Neki vozači voze prebrzo kako bi držali korak sa ostalim učesnicima u saobraćaju, dok drugi iz straha voze znatno sporije od toka saobraćaja. Obe krajnosti mogu biti opasne.

Najvažnije je prilagoditi brzinu uslovima na putu, vidljivosti i gustini saobraćaja, a ne pritisku okoline.

2. Loša procena udaljenosti i brzine drugih vozila

Početnici često imaju problem da procene koliko su druga vozila udaljena i kojom brzinom se kreću.

To može dovesti do:

Prebliskog praćenja vozila ispred,

Kasnog reagovanja,

Rizičnog uključivanja u saobraćaj,

Nepotrebnog naglog kočenja.

Bezbednosni razmak daje dragoceno vreme za reakciju i jedan je od najvažnijih elemenata bezbedne vožnje.

3. Zanemarivanje mrtvih uglova

Retrovizori ne pokrivaju svaki deo prostora oko automobila.

U takozvanim mrtvim uglovima mogu se nalaziti:

Automobili,

Motociklisti,

Biciklisti,

Električni trotineti.

Zbog toga je pre promene trake ili skretanja neophodno kratko proveriti okolinu pogledom preko ramena.

4. Nepotrebno držanje noge na kvačilu

Kod vozača početnika često se javlja navika da noga stalno ostaje na kvačilu, čak i kada za tim nema potrebe.

Ova greška može dovesti do:

Bržeg habanja kvačila,

Manje precizne kontrole vozila,

Trzaja tokom vožnje,

Većeg umora.

Pravilna upotreba kvačila razvija se kroz praksu i značajno doprinosi udobnijoj vožnji.

5. Zaboravljanje žmigavaca

Signalizacija je jedan od osnovnih načina komunikacije među vozačima.

Međutim, početnici često:

Zaborave da uključe žmigavac,

Daju signal prekasno,

Isključe ga prerano.

Takvi propusti mogu zbuniti druge učesnike u saobraćaju i povećati rizik od nezgoda.

6. Problemi sa parkiranjem

Parkiranje je među najvećim izazovima za nove vozače.

Najčešće greške uključuju:

Lošu procenu prostora,

Parkiranje preblizu drugom vozilu,

Zauzimanje dva parking mesta,

Nesigurno manevrisanje u uskim prostorima.

Dobra vest je da upravo ova veština najbrže napreduje kroz redovnu praksu.

7. Nepravilno korišćenje retrovizora

Mnogi početnici najveći deo vremena gledaju samo put ispred sebe.

Zbog toga često nemaju potpunu sliku o tome šta se dešava iza ili pored vozila.

Redovna provera retrovizora omogućava:

Pravovremeno reagovanje,

Bezbednije prestrojavanje,

Bolju procenu situacije u saobraćaju.

Iskusni vozači retrovizore proveravaju gotovo automatski tokom cele vožnje.

8. Kasno kočenje

Nedovoljno praćenje situacije unapred često dovodi do naglog kočenja.

Takve situacije mogu izazvati:

Gubitak udobnosti vožnje,

Veći stres,

Povećan rizik od sudara,

Lančane reakcije u saobraćaju.

Stručnjaci savetuju da vozači gledaju nekoliko koraka unapred i predviđaju potencijalne situacije na putu.

9. Panika prilikom promene trake

Promena trake može biti posebno stresna u gustim gradskim gužvama ili na auto-putu.

Početnici često:

Predugo odlažu odluku,

Naglo skreću,

Nedovoljno proveravaju okolinu,

Zaboravljaju signalizaciju.

Ključ bezbednog prestrojavanja je smirena procena situacije, pravovremeno uključivanje žmigavca i dovoljno prostora za manevar.

Iskustvo je najbolji učitelj

Gotovo svaki vozač je tokom prvih meseci za volanom pravio slične greške. Razlika između bezbednog i rizičnog vozača nije u tome da li greši, već da li iz tih grešaka uči.

Uz dovoljno prakse, strpljenja i pažnje, većina početničkih problema postaje stvar prošlosti, a vožnja vremenom prerasta u rutinu koja zahteva mnogo manje stresa i mnogo više samopouzdanja.